15 июля 2019 года

На Ямале первый месяц путины прошел успешно

Предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа с середины июня выловили 2 830 тонн рыбы - на 200 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впервые за много лет начался промысел наваги и омуля в Байдарацкой губе.

Цифры привел заместитель директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Вячеслав Жедулёв. Лидерами традиционно стали Тазовский, Новопортовский, Горковский рыбозаводы и Аксарковское рыбопромысловое предприятие.

«В этом году правительством округа оказывается грантовая поддержка как рыбодобывающим, так и рыбоперерабатывающим предприятиям. Были подведены итоги конкурса и распределены гранты. Их получили Горковский рыбозавод – на модернизацию производственной базы, Салехардский комбинат – на покупку оборудования для переработки отходов и перспективного направления производства рыбной муки, КФХ «Олейник» – на реализацию проекта аквакультуры на реке Собь по производству товарной форели», - напомнил Вячеслав Жедулёв.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО, за счет межмуниципальных субсидий в 2018 г. отремонтировали 10 плашкоутов — судов для приема выловленной рыбы и ее первичной обработки. В этом году планируется отремонтировать еще 14 плашкоутов — в Шурышкарском, Приуральском и Тазовском районах.

В 2019 г. впервые за много лет начался лов наваги и омуля в Байдарацкой губе, обратили внимание в региональном правительстве. Чтобы промысел был удачным, на побережье создана рыболовецкая база на побережье губы. Планируется добыть около 40-50 тонн наваги, спрос на которую есть и в ЯНАО, и за его пределами.

Fishnews

