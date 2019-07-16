16 июля 2019 года

Классификатор для аквакультуры пополнят новыми объектами

Минсельхоз предложил поправки в классификатор в области аквакультуры. В документ планируется внести, в частности, окуня, мохнаторуких крабов, белоногую креветку, артемий, японскую кукумарию.

Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства) утвержден приказом Минсельхоза от 14 ноября 2014 г. № 452. Документ, вступивший в силу в феврале 2015 г., предназначен для идентификации, описания и правового регулирования отрасли и должен упорядочивать процесс общения между производителями и потребителями разных видов товаров и услуг.

Проект изменений в документ опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке отмечается, что в адрес Росрыболовства и департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза неоднократно поступали предложения от отраслевых ассоциаций и союзов о необходимости дополнения классификатора.

В этой связи документ планируется дополнить «рядом наиболее востребованных объектов аквакультуры». Из рыб в классификатор предлагается включить окуня, из ракообразных – китайского и японского мохнаторукого крабов, травяного чилима, белоногую креветку, артемий, дафний. Подраздел «Иглокожие», согласно проекту НПА, пополнится кукумарией японской, подраздел «Макрофиты» - ундарией пятнистой.

Общественное обсуждение документа продлится до 29 июля.

Fishnews