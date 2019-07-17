17 июля 2019 года

От горбуши ждут хороших уловов

К 15 июля на Дальнем Востоке добыто 61,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей – на 33% выше уровня предыдущего нечетного года. По мнению науки, в целом путина протекает в штатном режиме.

Где сколько поймали

Динамику промысла, результаты рыбоохранных мероприятий и работу по искусственному воспроизводству обсудили на заседании штаба «красной» путины. Видеоконференцию с дальневосточными теруправлениями Росрыболовства провел заместитель руководителя ведомства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, лидирует по показателям вылова Камчатский край. Там добыто 57 тыс. тонн - на 15 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2017 г. Основную прибавку обеспечила горбуша в Карагинской подзоне.

Положительная динамика отмечается в Магаданской области: на 15 июля поймано немногим менее 2 тыс. тонн, что более чем в 2,7 раза выше уровня 2017 г. В Приморском крае тоже освоено почти 2 тонны.

Отставание по вылову пока наблюдается в Сахалинской области: добыто 1,83 тыс. тонн, что на 868,3 тонны ниже уровня позапрошлого года. Объем вылова лососей в Хабаровском крае составил 66,7 тонны (-464,9 тонны).

Куда идет лосось

По мнению специалистов Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, путина развивается нормальными темпами. Основная интрига пока - в добыче карагинской горбуши, вылов остальных запасов тихоокеанских лососей еще не набрал обороты. Суточная переработка почти достигла максимального уровня 2017 г. Ученые напомнили, что тогда по итогам путины было поймано почти 150 тыс. тонн карагинской горбуши. При сохранении благоприятной погоды высока перспектива хорошей рыбалки, считают в ТИНРО.

Первоначально подходы карагинской горбуши обозначились на севере подзоны, распространившись от Кичигинского залива до залива Корфа, далее рыба появилась и на самом юге подзоны, а также в заливе реки Озерной и Камчатском заливе. К северу от Карагинского залива значительные скопления горбуши наблюдаются в камчатской части Западно-Беринговоморской зоны. Похоже, что скопления мигрирующей горбуши достигли и рек Чукотского автономного округа, отмечают в филиале.

Подходы горбуши обозначились и в Охотском море. В Магаданской области поймано более 1,6 тыс. тонн, на западнокамчатском побережье – 1,3 тыс. тонн. Причем если в первом случае сроки подходов укладываются в среднемноголетние, то к побережью Западной Камчатки горбуша подошла на десять дней раньше обычных сроков.

Специалисты констатируют окончание подходов ранней нерки на Западной Камчатке. В ближайшее время ожидается активизация хода основной, поздней формы озерновской нерки. По информации ТИНРО, неплохо выглядит промысловая обстановка с этим лососем в северо-восточной части полуострова.

В целом, по мнению науки, за исключением нерки в реке Камчатка путина протекает в штатном режиме. Возможно, вступившие в промысел стада северо-восточной горбуши, которые должны обеспечивать основной вклад в ее уловы, позволят выйти на прогнозный уровень изъятия. Ожидания ученых подтверждаются и результатами траловой съемки НИС «Профессор Кагановский» по учету лососей, проведенной в северо-западной части Тихого океана в 2019 г. «Дальнейший успех промысла будет зависеть от его организации, продолжительности и погоды», – отметил заместитель руководителя ТИНРО Игорь Мельников.

Логистике – особое внимание

Петр Савчук подчеркнул, что необходимо обратить внимание на эффективность рыбоохранных мероприятий. Также он поручил уточнить данные по количеству мощностей, которые будут производить приемку и обработку уловов.

«Мы вступаем в активную стадию работы: на Восточной Камчатке, у Сахалина, на Итурупе и в Магадане начинают подходить масштабные объемы рыбы. Прошу регионы подключиться для обеспечения бесперебойной загрузки перерабатывающих мощностей. Работа должна быть слаженная, скоординированная», - поставил задачу замглавы ведомства.

Он поручил Приморскому теруправлению сосредоточиться на логистических потребностях отрасли, отслеживать обстановку по загрузке складских помещений, наличию подвижного состава. Ситуацию по транспортным судам будет держать на контроле управление флота, портов и мониторинга Росрыболовства.

По данным ФАР, на 15 июля средний уровень загрузки холодильников Приморского края составляет 40%. Стоимость доставки рыбной продукции из Владивостока до Москвы находится на уровне 13,5 рублей за килограмм. В западные районы страны отправлено 42 ускоренных поезда с лососем.

Fishnews

