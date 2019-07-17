17 июля 2019 года

Краболовам прописали требования к оборудованию

Из доработанного проекта постановления по новому виду крабовых квот убрали ограничение по географии строительства судов под право добычи на Дальнем Востоке. В то же время появились требования к оборудованию.

Минсельхоз разместил на портале regulation.gov.ru доработанные проекты постановлений, подготовка которых предусмотрена законом о крабовых аукционах.

Это в том числе обновленный вариант требований к инвестиционным проектам и к судам, которые будут строиться на отечественных верфях под квоты вылова крабов.

По-прежнему предусматривается, что квоты будут выделяться под строительство судов-краболовов длиной свыше 50 м и валовой вместимостью более 1000. Однако теперь появились требования по наличию оборудования по производству продукции из крабов, емкостей для перевозки улова, оборудования для производства продуктов из отходов, морозильного оборудования.

В доработанный проект вошли дополнительные ограничения по срокам начала строительства краболовов. Оно должно стартовать не раньше 1 января 2017 г. и не позже двух лет с даты заключения договора на долю квоты. Под началом строительства при этом понимается закладка киля судна.

Такие условия позволят инвесторам, уже начавшим строительство краболовов, участвовать в аукционах на равных с теми, кто только собирается приступить к постройке, отмечено в пояснительной записке к проекту постановления.

Авторы документа уточнили требования по локализации. Примерная стоимость объекта должна составлять не менее 1 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом из проекта постановления исключили требование о том, что суда под квоты добычи крабов в Дальневосточном бассейне должны строиться на верфях ДФО.

Пересмотрены и требования к графику реализации проекта по строительству судна. Он должен включать подготовку проекта по строительству судна, закладку киля, формирование корпуса судна на стапельном месте, монтаж главного двигателя (главных двигателей), спуск на воду, начало ходовых испытаний, приемку судна и его фактическую передачу, регистрацию имущественных прав.

Также размещен доработанный проект постановления об утверждении порядка проверки соответствия проектов и объектов.

Напомним, что электронные торги по распределению квот вылова крабов в инвестиционных целях Росрыболовство планирует провести уже в этом году. Если аукцион пройдет до 1 ноября, осваивать лимиты предприятия смогут со следующего года.

Fishnews