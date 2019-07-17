Новости
Промысел краба на Дальнем Востоке

Краболовам прописали требования к оборудованию

Из доработанного проекта постановления по новому виду крабовых квот убрали ограничение по географии строительства судов под право добычи на Дальнем Востоке. В то же время появились требования к оборудованию.

Минсельхоз разместил на портале regulation.gov.ru доработанные проекты постановлений, подготовка которых предусмотрена законом о крабовых аукционах.

Это в том числе обновленный вариант требований к инвестиционным проектам и к судам, которые будут строиться на отечественных верфях под квоты вылова крабов.

По-прежнему предусматривается, что квоты будут выделяться под строительство судов-краболовов длиной свыше 50 м и валовой вместимостью более 1000. Однако теперь появились требования по наличию оборудования по производству продукции из крабов, емкостей для перевозки улова, оборудования для производства продуктов из отходов, морозильного оборудования.

В доработанный проект вошли дополнительные ограничения по срокам начала строительства краболовов. Оно должно стартовать не раньше 1 января 2017 г. и не позже двух лет с даты заключения договора на долю квоты. Под началом строительства при этом понимается закладка киля судна.

Такие условия позволят инвесторам, уже начавшим строительство краболовов, участвовать в аукционах на равных с теми, кто только собирается приступить к постройке, отмечено в пояснительной записке к проекту постановления.

Авторы документа уточнили требования по локализации. Примерная стоимость объекта должна составлять не менее 1 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом из проекта постановления исключили требование о том, что суда под квоты добычи крабов в Дальневосточном бассейне должны строиться на верфях ДФО.

Пересмотрены и требования к графику реализации проекта по строительству судна. Он должен включать подготовку проекта по строительству судна, закладку киля, формирование корпуса судна на стапельном месте, монтаж главного двигателя (главных двигателей), спуск на воду, начало ходовых испытаний, приемку судна и его фактическую передачу, регистрацию имущественных прав.

Также размещен доработанный проект постановления об утверждении порядка проверки соответствия проектов и объектов.

Напомним, что электронные торги по распределению квот вылова крабов в инвестиционных целях Росрыболовство планирует провести уже в этом году. Если аукцион пройдет до 1 ноября, осваивать лимиты предприятия смогут со следующего года.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккрабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Помощник капитана Елена ПЕТРУЧАК

Помощник капитана СТРМ «Вардхольм» (Южно-Курильский рыбокомбинат)

Елена ПЕТРУЧАК

Кто сказал, что работа в море не женское дело?

Руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей МАРЧЕНКО

Руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО

Сергей МАРЧЕНКО

Катамнез амурского лосося

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

Все интервью

Личное мнение

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Рыбакам надо звонить во все колокола

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Все материалы

Крупным планом

На Восточном экономическом форуме проект завода в Устьевом главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ представил гендиректор «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Инвестквоты с сюрпризом

В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука ищет новые подходы к кильке

В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

Новые результаты Камчатки

Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Все материалы

События

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

ВАРПЭ поставила задачи на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.