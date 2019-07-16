16 июля 2019 года

Для судов под квоты добычи крабов предложили новые требования

Минсельхоз разместил доработанные проекты постановлений по крабовым аукционам. Это новый вариант требований к судам, которые будут строиться под квоты добычи крабов, а также новый вариант порядка контроля строительства.

На портале regulation.gov.ru размещены доработанные проекты постановлений, подготовка которых предусмотрена законом о крабовых аукционах . По правилам, проект нужно публиковать повторно, если при доработке в него были внесены серьезные изменения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, регулятор выложил:

- обновленный проект постановления о требованиях к инвестиционным проектам и судам, которые будут строиться под квоты добычи крабов;

- обновленный проект постановления об утверждении порядка проверки соответствия проектов и объектов.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил ранее, что под крабовые квоты будет построено порядка 36 судов. Торги федеральное агентство планирует провести уже в этом году .

Fishnews