Для судов под квоты добычи крабов предложили новые требования
Минсельхоз разместил доработанные проекты постановлений по крабовым аукционам. Это новый вариант требований к судам, которые будут строиться под квоты добычи крабов, а также новый вариант порядка контроля строительства.
На портале regulation.gov.ru размещены доработанные проекты постановлений, подготовка которых предусмотрена законом о крабовых аукционах. По правилам, проект нужно публиковать повторно, если при доработке в него были внесены серьезные изменения.
Как сообщает корреспондент Fishnews, регулятор выложил:
- обновленный проект постановления о требованиях к инвестиционным проектам и судам, которые будут строиться под квоты добычи крабов;
- обновленный проект постановления об утверждении порядка проверки соответствия проектов и объектов.
Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил ранее, что под крабовые квоты будет построено порядка 36 судов. Торги федеральное агентство планирует провести уже в этом году.
Fishnews