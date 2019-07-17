17 июля 2019 года

Рыба меняет комитет Госдумы

Совет Госдумы решил передать вопросы рыболовства в ведение Комитета по аграрным вопросам. С 2016 г. этой тематикой занимался Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

В областях ведения комитетов Госдумы ожидаются изменения. На заседании 15 июля Совет ГД решил передать Комитету по аграрным вопросам вопросы, относящиеся к сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов, аквакультуры. Информация об этом опубликована на сайте нижней палаты парламента, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в 2016 г., после формирования нового состава Госдумы, вместо Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии было создано два новых органа – Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и Комитет по экологии и охране окружающей среды. К сфере ответственности первого и было отнесено использование водных биоресурсов.

Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям возглавляет Николай Николаев. Председатель Комитета по аграрным вопросам – Владимир Кашин, руководивший в свое время комитетом по природным ресурсам, природопользованию и экологии.