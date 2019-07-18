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Добыча минтая. Фото «Океанрыбфлота»

Российские уловы подсчитали

К 17 июля российские пользователи освоили 2,6 млн тонн водных биоресурсов, что на 0,2% выше уровня прошлого года. Отмечены прибавки в Дальневосточном, Волжско-Каспийском, Западном бассейнах, а также в конвенционных районах и открытой части Мирового океана.

В Дальневосточном бассейне объем вылова достиг 1,8 млн тонн, прибавка по сравнению с результатом на отчетную дату прошлого года составила 5,4%. На промысле минтая освоили 1,26 млн тонн - на 66 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2018 г. Трески поймали 104 тыс. тонн (+28 тыс. тонн), тихоокеанской сельди - 121,4 тыс. тонн (-0,2 тыс. тонн). Тихоокеанских лососей выловили 61,4 тыс. тонн. Это на 21,8% выше уровня прошлого года и на 33,6% - уровня 2017 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Азово-Черноморском бассейне общий вылов составил 37,6 тыс. тонн - на 10% меньше, чем за отчетный период прошлого года. На промысле хамсы объем добычи составил 17,7 тыс. тонн (-4 тыс. тонн), шпрота поймано 6,6 тыс. тонн (-2,31 тыс. тонн).

В Северном бассейне освоено 300 тыс. тонн, что на 24% ниже уровня 2018 г. Трески добыли 215 тыс. тонн (-22,6 тыс. тонн), пикши – 34,3 тыс. тонн (-18 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне объем вылова по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года увеличился на 24% - до 36 тыс. тонн. Промысел крупного и мелкого частика принес 16,8 тыс. тонн (+4 тыс. тонн). Пресноводных видов ВБР освоено 14 тыс. тонн (+2,7 тыс. тонн).

В Западном бассейне уловы возросли на 8,4% к уровню 2018 г. и достигли 56,3 тыс. тонн. Шпрота поймали 34,7 тыс. тонн (+3,8 тыс. тонн), балтийской сельди - 16,7 тыс. тонн (+0,84 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российские рыбаки добыли 204 тыс. тонн, что на 16% ниже уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов судов РФ вырос на 41% по сравнению с аналогичным показателем 2018 г. и достиг 139 тыс. тонн.

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НазадМетки: росрыболовство
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