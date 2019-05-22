22 мая 2019 года

Законопроект о централизации ветнадзора ушел в Госдуму

Правительство передало на рассмотрение депутатов проект закона, призванного укрепить вертикаль власти при осуществлении государственного ветеринарного надзора.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора» опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Идея об укреплении «ветеринарной вертикали» продвигалась несколько лет, сообщает корреспондент Fishnews. Весной 2018 г. президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о передаче с регионального на федеральный уровень полномочий в сфере государственного ветнадзора.

Новый проект подготовлен как раз в рамках выполнения этой задачи. Изменения планируется внести в целый ряд законов – прежде всего, в закон Российской Федерации «О ветеринарии».

Законопроект предусматривает упразднение полномочия по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора. Функция по государственному ветеринарному надзору целиком возлагается на Россельхознадзор, говорится в пояснительной записке.

За счет реформы предполагается исключить дублирование полномочий, создать четкую вертикаль власти и добиться единообразия действий при осуществлении государственного ветеринарного надзора.

Планируется, что новый закон вступит в силу с 1 января 2020 г. Такой срок предложен с учетом продолжительности формирования бюджетного процесса.

В сопроводительных материалах отмечено, что штат территориальных управлений Россельхознадзора планируется увеличить, а вот численность госслужащих на региональном уровне, наоборот, сократится.

Напомним, что вместе с этим законопроектом правительство также одобрило для внесения в Думу поправки в КоАП.

«Полномочие по государственному ветеринарному надзору будет возвращено на уровень Россельхознадзора. После определенных проблем стало очевидно, что сейчас такого рода централизация является правильной», – заявил при рассмотрении законопроектов премьер-министр Дмитрий Медведев.

Fishnews