18 июля 2019 года

«Японских» скумбрию и иваси выставили на торги

Росрыболовство объявило о продаже долей квот на вылов скумбрии и сардины-иваси в исключительной экономзоне Японии. На аукцион выставлены 100% лимитов на период до конца 2033 г., заявки принимаются до 19 августа.

Торги предполагается провести 27-28 августа в Москве. Квоты для промышленного и прибрежного лова скумбрии и сардины-иваси предоставляются в 200-мильной зоне Японии в районах действия международных договоренностей России в области рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, квоты скумбрии разбиты на 15 долей. Из них 14 по 6,66%, и одна - 6,76%. Начальная цена лотов, соответственно, 382,7 млн рублей и 388,4 млн рублей.

Лимиты иваси разделены на 14 лотов. 13 из них по 7,14% (по 81,8 млн рублей) и один – 7,18% (82,2 млн рублей).

Таким образом, за все квоты планируется выручить не менее 6,9 млрд рублей. К аукционной документации приложено письмо Нацрыбресурса с информацией о ценах на скумбрию и иваси в Японии и во Владивостоке.

Fishnews