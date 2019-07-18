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Более 1,5 тыс. тонн водных биоресурсов на сумму свыше 218 млн рублей с начала года реализовано на российской бирже

Рыба и лес привлекают все больше покупателей на биржу

Более 1,5 тыс. тонн водных биоресурсов на сумму свыше 218 млн рублей с начала года реализовано на российской бирже. Растет и спрос со стороны иностранных покупателей: к биржевым торгам рыбой на экспорт интерес не меньше, чем к лесу, отмечают в АО «ДАРД».

По информации «Дальневосточного аукционного рыбного дома», за первую половину 2019 г. продажи российской рыбопродукции на бирже по объему превысили уровень прошлого года в 15,8 раза, по стоимости – в 19,4 раза. Все торги осуществлялись на площадке Биржи «Санкт-Петербург» (БСП).

С 2016 г. законодательно доступ к организованным торгам получили и иностранные юридические лица. Первая в России экспортная сделка по рыбе состоялась на площадке БСП уже в 2017 г. На сегодняшний день количество зарубежных участников торгов на бирже уже достигло 12 (число российских зарегистрированных компаний – потенциальных покупателей около 50).

В этом году иностранные покупатели впервые смогли приобрести через российскую биржу и лесоматериалы. «Уникальная для нашей страны сделка состоялась 2 июля. Пионером биржевых сделок по этому направлению является ИП «Трухачев», который реализует лесоматериалы на бирже по агентскому соглашению с компанией «ВЭД Экспорт». Покупателем на недавних торгах стала китайская Company Suifenhe Wanbonglitong Economic and Trade Go Ltd.», – сообщил Fishnews генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.

Но, по словам эксперта, важность этого опыта заключается еще и в том, что он подтверждает тезис: рыба, как и лес, нефть и прочие ресурсы, – это абсолютно биржевой товар.

Напомним, что развитие организованных торгов предусмотрено в дорожной карте развития конкуренции, утвержденной правительством РФ в прошлом году. Биржевые механизмы предполагается распространять на рынки сельхозпродукции, газа, нефти, угля, лесоматериалов и водных биоресурсов.

«Мы продолжает работать над развитием различных направлений биржевых и аукционных торгов, по различным сырьевым рынкам. В последнее время активно взаимодействуем с администрацией Приморского края, объединением предпринимателей «Опора России». И с учетом расширения сферы своей деятельности в ближайшее время мы планируем переименование своей компании, чтобы в ее названии уйти от жесткой привязки к рыбной отрасли», – рассказал гендиректор «Дальневосточного аукционного рыбного дома».

Fishnews

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