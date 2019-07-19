19 июля 2019 года

Страны СТО договорились сократить промысел сайры

По итогам 5-й сессии Северотихоокеанской комиссии по рыболовству принято решение об ограничении вылова сайры в открытых водах Тихого океана. Эта мера направлена на сохранение запасов, которые сильно сократились за последние 20 лет.

В Токио завершилась 5-я сессия Северотихоокеанской комиссии по рыболовству (СТО). В ней приняли участие делегаты из Вануату, Канады, Китая, Республики Корея, России, Тайваня, США и Японии.

Основная дискуссия развернулась вокруг вопроса о целесообразности установления ограничений на добычу сайры. В докладе, подготовленном комиссией, отмечалось, что запасы сайры в северной части Тихого океана резко сократились за последние 20 лет, а средний размер популяции с 2016 г. по 2018 г. оценивался примерно на 20% ниже уровня, который считается достаточным для поддержания вида.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), несмотря на разные позиции стран-членов СТО в этом вопросе по итогам обсуждения было принято единогласное решение о введении ограничений на вылов сайры в открытых водах Тихого океана.

«Решение об ограничении промысла сайры отвечает интересам Российской Федерации и является шагом вперед на пути сохранения и устойчивого промысла водных биологических ресурсов Тихого океана», - заявил замдиректора ВНИРО - руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк, возглавивший на сессии российскую делегацию.

В ходе заседания также были избраны руководящие органы СТО на следующие четыре года. Действующего председателя комиссии Кенджи Кагаву (Япония) сменит руководитель департамента международного сотрудничества ВНИРО Владимир Беляев. Члены СТО также договорились о проведении 7-й сессии в 2021 г. в Санкт-Петербурге.

Fishnews