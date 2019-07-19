Новости
В Токио прошла 5-я сессия Северотихоокеанской комиссии по рыболовству (СТО). Фото пресс-службы ВНИРО

Страны СТО договорились сократить промысел сайры

По итогам 5-й сессии Северотихоокеанской комиссии по рыболовству принято решение об ограничении вылова сайры в открытых водах Тихого океана. Эта мера направлена на сохранение запасов, которые сильно сократились за последние 20 лет.

В Токио завершилась 5-я сессия Северотихоокеанской комиссии по рыболовству (СТО). В ней приняли участие делегаты из Вануату, Канады, Китая, Республики Корея, России, Тайваня, США и Японии.

Основная дискуссия развернулась вокруг вопроса о целесообразности установления ограничений на добычу сайры. В докладе, подготовленном комиссией, отмечалось, что запасы сайры в северной части Тихого океана резко сократились за последние 20 лет, а средний размер популяции с 2016 г. по 2018 г. оценивался примерно на 20% ниже уровня, который считается достаточным для поддержания вида.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), несмотря на разные позиции стран-членов СТО в этом вопросе по итогам обсуждения было принято единогласное решение о введении ограничений на вылов сайры в открытых водах Тихого океана.

«Решение об ограничении промысла сайры отвечает интересам Российской Федерации и является шагом вперед на пути сохранения и устойчивого промысла водных биологических ресурсов Тихого океана», - заявил замдиректора ВНИРО - руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк, возглавивший на сессии российскую делегацию.

В ходе заседания также были избраны руководящие органы СТО на следующие четыре года. Действующего председателя комиссии Кенджи Кагаву (Япония) сменит руководитель департамента международного сотрудничества ВНИРО Владимир Беляев. Члены СТО также договорились о проведении 7-й сессии в 2021 г. в Санкт-Петербурге.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: канадакореясшаяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Помощник капитана Елена ПЕТРУЧАК

Помощник капитана СТРМ «Вардхольм» (Южно-Курильский рыбокомбинат)

Елена ПЕТРУЧАК

Кто сказал, что работа в море не женское дело?

Руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей МАРЧЕНКО

Руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО

Сергей МАРЧЕНКО

Катамнез амурского лосося

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

Все интервью

Личное мнение

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Рыбакам надо звонить во все колокола

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Все материалы

Крупным планом

На Восточном экономическом форуме проект завода в Устьевом главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ представил гендиректор «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Инвестквоты с сюрпризом

В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука ищет новые подходы к кильке

В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

Новые результаты Камчатки

Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Все материалы

События

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

ВАРПЭ поставила задачи на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.