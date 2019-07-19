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ЕС и Канада заключили соглашение об океаническом партнерстве. Фото пресс-службы Еврокомиссии

ЕС и Канада будут вместе бороться за здоровье океанов

Соглашение об океаническом партнерстве заключили Евросоюз и Канада. Стороны приняли обязательства по взаимодействию в борьбе с браконьерством, загрязнением морской среды и изменением климата.

Также ЕС и Канада планируют сотрудничать в сохранении и устойчивом управлении запасами водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии.

«Огромные проблемы, с которыми сталкиваются наши океаны, были одним из приоритетов моего мандата - от изменения климата до пластического загрязнения и незаконного рыболовства. Ни одна страна или регион не могут решить эти проблемы в одиночку. Я рад, что вместе ЕС и Канада ведут путь к более здоровым океанам», - прокомментировал еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велла.

Первое подобное соглашение было подписано год назад – между ЕС и Китаем.

Fishnews

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