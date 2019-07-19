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Молодые люди работают на своей рыбной ферме в восточной части Гвинеи-Бисау. Фото ФАО

ФАО призывает к срочным реформам

Всем странам необходимо немедленно осуществить преобразования в управлении рыбным хозяйством, уверены эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Специалисты указывают на истощение запасов и недостаточную борьбу с браконьерством.

Новый доклад о прогрессе в достижении долгосрочного процветания и устойчивости ФАО опубликовала 18 июля. По мнению авторов, мир не сможет достичь большинства Целей в области устойчивого развития (ЦУР), связанных с голодом, продовольственной безопасностью и питанием.

«Доклад рисует мрачную картину. Через четыре года после утверждения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года регрессия становится нормой, когда речь идет об искоренении голода и преобразовании сельского хозяйства и рационального использования природных ресурсов - будь то на суше или в наших океанах», - отметил главный статистик ФАО Пьетро Дженнари.

Организация проанализировала основные глобальные тенденции и данные по 234 странам и территориям в отношении 18 показателей четырех ЦУР. В том числе - по сохранению морских экосистем. Озабоченность экспертов вызвали, в частности, чрезмерный вылов и неравномерное применение международных инструментов для обеспечения устойчивого рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО.

Авторы документа напоминают, что в настоящее время треть мировых рыбных запасов перелавливается (в 1974 г. – 10%). В докладе отмечаются некоторые улучшения в управлении рыболовством и состоянии ВБР в развитых государствах. При этом в развивающихся странах доля запасов, вылавливаемых на биологически устойчивых уровнях, значительно сократилась.

Эксперты обращают внимание, что около 30% стран по-прежнему имеют низкий или средний показатель реализации ключевых международных инструментов по борьбе с ННН-промыслом. Примерно 20% государств имеют низкий или средний уровень доступа мелких рыболовов к производственным ресурсам, услугам и рынкам.

В докладе предлагается ряд рекомендаций для исправления ситуации. Эксперты указывают, что многие из рассмотренных проблем были бы менее острыми, если бы в сельскохозяйственный сектор (включая рыбное и лесное хозяйство) поступало достаточное количество инвестиций. Однако анализ ФАО показывает, что государственные расходы в сельское хозяйство снижаются по сравнению с вкладом в валовой внутренний продукт. В частности, в африканском регионе к югу от Сахары и в Океании (за исключением Австралии и Новой Зеландии) зарегистрированы самые низкие относительные значения госинвестиций в сельское хозяйство.

По мнению ФАО, преобразования в управлении рыбным хозяйством окажут положительное влияние на экономку. Ожидается, что восстановление истощенных запасов может увеличить ежегодный выпуск рыбной продукции на 16,5 млн тонн, а годовой доход от рыболовства - на 32 млрд долларов.

Fishnews

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НазадМетки: браконьерство
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