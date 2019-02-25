25 февраля 2019 года

ФАО: Треть мировых рыбных запасов перелавливают

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) отмечают угрозу для многих видов, имеющих продовольственное значение. В том числе – рыб.

Новый доклад ФАО, вышедший в этом году, называется «Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства». Его авторы констатируют утрату многих важнейших компонентов биоразнообразия на генетическом, видовом и экосистемном уровнях, сообщает корреспондент Fishnews.

В «рыбной части» доклада отмечено, что в аквакультуре используются 694 вида гидробионтов. Объектами глобального промышленного рыболовства являются свыше 1800 видов животных и растений. По оценкам ФАО, 33% мировых запасов рыбы перелавливаются, 60% – добываются максимально устойчиво, еще 7% – недолавливаются. При этом треть подсчитанных в ходе оценок видов пресноводных рыб считаются находящимися под угрозой. Авторы доклада также отметили, что за последние 100 лет площади, покрытые морскими травами, сократились на 29%.

Работа основана на информации, представленной в докладах из 91 страны (в подготовке этих документов участвовали более 1,3 тыс. человек), а также 27 докладах международных организаций и материалах, авторами и рецензентами которых стали более 175 человек.

Fishnews