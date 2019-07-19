19 июля 2019 года

Проблемы рыбалки в Поволжье обсудят с Ильей Шестаковым

В Астрахани 7 августа руководитель Росрыболовства Илья Шестаков проведет совещание по проблемным вопросам любительской рыбалки на Волге. Задать вопросы главе ведомства приглашают всех желающих.

Неравнодушные жители волжских регионов смогут высказать свои предложения по совершенствованию регулирования любительского рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе Средневолжского теруправления ФАР.

К участию в совещании приглашаются граждане, общественные организации, средства массовой информации и государственные органы.

Fishnews