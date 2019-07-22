22 июля 2019 года

Японский промысел освободят от «мусорных» расходов

Власти Японии намерены профинансировать утилизацию морского мусора, попадающегося на промысле. Предполагается, что это станет стимулом для рыбаков не отправлять отходы обратно за борт.

В сети попадает большое количество пластиковых бутылок, сумок и другого мусора. Из-за необходимости платить за утилизацию этих отходов после доставки на берег японские рыбаки часто просто выбрасывают «побочные уловы» обратно в океан. Для борьбы с этой практикой Министерство окружающей среды Японии намерено финансировать муниципалитетам утилизацию, пишет The Japan News.

Японцы ежегодно около 30 тыс. тонн выброшенного на берег морского мусора (примерно треть из него составляет пластик). Однако та часть отходов, что оседает на дно, пока собирается недостаточно эффективно.

Ежегодно в океан отправляется от 4,78 до 12,75 млн тонн пластикового мусора. При этом «вклад» Японии составляет от 20 до 60 тыс. тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планы японских властей связаны с призывом лидеров стран G20 сократить загрязнение пластиком океана до нуля к 2050 г. Такая цель была поставлена в июне на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.

Fishnews