22 июля 2019 года

Дмитрий Патрушев ответит на вопросы сенаторов о рыбе

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выступит на «правительственном часе» в Совете Федерации. Глава Минсельхоза доложит о долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса.

Выступление министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в Совете Федерации запланировано на 23 июля, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что на «правительственном часе» члены кабмина отвечают на вопросы сенаторов (как те, что были направлены ему письменно заранее, так и заданные устно на самом заседании). По итогам оформляется постановление Совета Федерации.

В апреле на расширенном заседании коллегии Росрыболовства Дмитрий Патрушев подчеркнул, что рыбохозяйственный комплекс уже несколько лет подряд демонстрирует положительную динамику по всем ключевым экономическим показателям. В прошлом году рыбаки взяли рекордные уловы – более 5 млн тонн. Выручка отрасли в 2018 г. в целом выросла на 10% и превысила 341 млрд рублей.

Министр также указывал на увеличение господдержки отрасли. В 2018 г. на программу развития рыбохозяйственного комплекса направлено 12,3 млрд рублей. В 2019 г. сумма увеличена еще на 2 млрд рублей, рассказал Дмитрий Патрушев на форуме в Санкт-Петербурге. Действие программы продлили до 2024 г.

Fishnews