23 апреля 2019 года

Дмитрий Патрушев отметил уверенный рост в рыбной отрасли

В 2018 г. на мероприятия госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса было выделено 12,3 млрд рублей. В нынешнем году финансирование должно вырасти на 1,5 млрд рублей, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на коллегии Росрыболовства.

Рыбохозяйственный комплекс уже несколько лет подряд демонстрирует положительную динамику по всем ключевым экономическим показателям, подчеркнул министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на коллегии Росрыболовства в Астрахани. Вылов превысил 5 млн тонн. «Это является рекордным показателем с 1995 года. И это не единственное достижение», – заявил глава Минсельхоза.

Он напомнил о максимальном за всю историю наблюдений вылове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке – 676 тыс. тонн. Производство продукции товарной аквакультуры составило 238 тыс. тонн – на 9% выше уровня 2017 г. Южный федеральный округ – лидер в этой сфере. Астраханская же область, которая принимает коллегию, по итогам 2018 г. заняла 4-е место в РФ, произведя более 9% от общего объема продукции аквакультуры, обратил внимание Дмитрий Патрушев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, выручка рыбохозяйственной отрасли в 2018 г. в целом выросла на 10% и превысила 341 млрд рублей.

«Эти успехи и достижения обусловлены в том числе оказываемой господдержкой. Для развития рыбохозяйственного комплекса реализуется отдельная госпрограмма. В 2018 году на ее мероприятия было выделено 12,3 млрд рублей. В 2019 году предусмотрено на 1,5 млрд рублей больше. В соответствии с распоряжением правительства период реализации госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса продлен до 2024 года», – сообщил министр.

Он отметил, что Минсельхоз совместно с Росрыболовством разработали проект стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. Предусмотрены комплексные меры по привлечению инвестиций в развитие добычи, рыбопереработки, аквакультуры, логистической инфраструктуры. Документом определена задача – обеспечить долгосрочные финансовые вложения инвесторов в отрасль в объеме 613 млрд рублей до 2030 г. обратил внимание руководитель Минсельхоза.

Дмитрий Патрушев особо выделил задачу по развитию экспорта, определенную в «майском» указе президента. «Вашей отрасли поставлена высокая планка – увеличить объем внешней торговли рыбой и морепродуктами с нынешних 5,2 млрд долларов до 8,5 млрд долларов в год», – сказал министр.

Fishnews