22 июля 2019 года

«Норебо» хочет сохранять ориентир для российских любителей рыбы

Группа «Норебо» развивает работу с российским ретейлом – на этом направление был сделан акцент на выставке в Санкт-Петербурге. Представители холдинга рассказали о планах по обеспечению сырьем береговой переработки в Мурманской области и запуске производства в Клину.

На международной рыбопромышленной выставке (Seafood Expo Russia) в Санкт-Петербурге группа «Норебо» сделала особый акцент на продукции розничного бренда Borealis, ориентированной на российского потребителя.

Эта марка с самого начала призвана стать брендом-ориентиром для потребителя в мире высококачественной рыбы, отмечали в холдинге. Продукция Borealis начала поступать в торговые сети России в 2017 г.

«Норебо» развивает поставки продукции для розничного потребителя. В рамках этой программы планируется запустить производственную площадку на базе распределительного центра в Клину. Открытие намечено уже в нынешнем году, сообщил Fishnews заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников.

Он также рассказал о планах по развитию поставок сырья на береговую фабрику «Полярное море+» в Мурманской области. С этой целью приобретено современное судно, рассчитанное на доставку охлажденной рыбы.

Гости выставки в Санкт-Петербурге также могли получить информацию об оптовых брендах «Норебо» - Glasialis и Ocean Spirit.

С отдельным стендом в Seafood Expo Russia участвовал терминал «Сероглазка»: камчатская компания, входящая в состав «Норебо», развивает контейнерные перевозки рыбной продукции.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператор выставочных мероприятий – Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews