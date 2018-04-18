18 апреля 2018 года

Borealis завоевывает торговые сети

Группа «Норебо» расширяет дистрибуцию своей продукции под брендом Borealis. Скоро она должна появиться в гипермаркетах «О’кей» и сети магазинов «Перекресток», сообщил представитель холдинга Сергей Сенников.

Продукцию под собственным брендом Borealis группа «Норебо» начала поставлять в российские торговые сети в сентябре прошлого года. Ассортимент включает как рыбу однократной заморозки – пикшу и треску, - так и топовую филейную линейку: лойны (спинку), центр-каты, языки и щеки трески, стейки палтуса, филе кальмара.

«Мы расширяем дистрибуцию своей продукции. Сейчас она представлена в сетях «Карусель» (X5 Retail Group), «Глобус», «Лента», «Метро», «Азбука Вкуса», мурманском «Евроросе». Через пару недель будет первая отгрузка в гипермаркеты «О’кей». Также в скором времени планируем начать поставки рыбопродукции в упаковке Borealis в сеть магазинов «Перекресток» (X5 Retail Group)», – рассказал Fishnews заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников.

По его словам, пока сложно говорить о статистике продаж, так как холдинг недавно начал заниматься дистрибуцией, и во многих сетях Borealis представлен только в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске. «Но по результатам промо-кампаний, которые проводились в конце прошлого года, мы получили положительные отзывы от покупателей о наших товарах, - заметил Сергей Сенников. - Это говорит о том, что потребитель готов сделать выбор в пользу качественной отечественной рыбопродукции».

В 2018 г. «Норебо» будет активно работать с рынками Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но уже в будущем году холдинг планирует выходить с Borealis и в другие регионы.

«Мы собираемся увеличивать ассортимент продукции с высокой добавленной стоимостью, - сообщил представитель «Норебо». - Также в следующем году планируется запуск производственной площадки на базе нашего распределительного центра в Клину. Одно из направлений – упаковка товара в потребительскую упаковку для поставок в торговые сети».

Fishnews