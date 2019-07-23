23 июля 2019 года

Бывший рыбинспектор получил условный срок

Экс-сотрудника Северо-Западного теруправления Росрыболовства признали виновным в покушении на мошенничество и злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор – 3 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

По результатам следствия один из эпизодов деятельности бывшего инспектора был квалифицирован как покушение на получение взятки (статья 290 УК РФ) в виде 300 кг налима стоимостью 24 тыс. рублей. Однако, как сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СКР по Вологодской области, в приговоре суда фигурирует более мягкая статья УК РФ – 159 (мошенничество).

Кроме того, по данным следствия, подсудимый сообщал знакомому рыбаку об отсутствии в акватории Онежского озера сотрудников правоохранительных органов, а также пригласил другого знакомого на рыбалку с использованием запрещенных орудий лова. Застигнутый с ними на борту катера полицейскими, рыбинспектор организовал изготовление рейдового задания для оправдания своего пребывания на судне, напомнили в пресс-службе.

«Преступные действия подсудимого повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, создавали условия для беспрепятственного совершения гражданами преступлений и правонарушений, посягающих на экологию, а также препятствовали законной деятельности сотрудников правоохранительных органов», - подчеркнули в следственном управлении.

Fishnews