23 июля 2019 года

Уникальный лиман Кубани призывают поберечь

Лиман Гнилой в Краснодарском крае отличается активными процессами разложения органических веществ. Ученые подчеркивают, что любое дополнительное загрязнение водоема может сделать его непригодным для жизни рыб.

В Жестерскую группу азовских лиманов входит лиман Гнилой. Он находится на территории Славянского района Краснодарского края в междуречье рек Кубани и Протоки. С Азовским морем залив соединяется узкой протокой через Зозулинское гирло.

Необычно не только название лимана, но и гидродогические характеристики, химический состав воды. Его изучили в ходе исследований сотрудники лаборатории гидрохимии Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ).

«Отличительной характеристикой данного лимана является высокая интенсивность расходования кислорода на деструкционные процессы, т.е. процессы разложения органических остатков под действием микроорганизмов. Постоянное гниение органических веществ в воде в условиях повышенных температур воды может приводить к дефициту кислорода и гибели рыбы. Это очевидно и определило название лимана. Данная особенность лимана Гнилой может быть связана с недостаточным протоком речных вод, низкими скоростями течения воды, заилением донных отложений», - рассказала заведующая лабораторией Юлия Косенко.

Эта особенность требует от местных жителей, рыбаков, находящихся рядом предприятий особенно бережного отношения к экологии лимана, отмечают в филиале. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, недопустимо загрязнение Гнилого мусором, бытовыми стоками, отходами жизнедеятельности домашней птицы и скота.

Любое дополнительное загрязнение лимана может привести к драматическим экологическим последствиям, подчеркивают специалисты. Лиман Гнилой станет по-настоящему гнилым, полностью непригодным для жизни рыб и будет представлять угрозу здоровью людей.

В филиале обратили внимание, что повышенного внимания к экологии и бережного отношения требуют все азовские лиманы. На территории Краснодарского края располагается уникальная группа из примерно 300 водоемов, средняя глубина которых составляет от 0,5 до 2,5 м. Образовались лиманы в результате опускания прибрежных частей суши и затопления морем участков долин равнинных рек. Эти заливы имеют огромное рыбохозяйственное значение, они являются нерестилищами для судака, тарани и азовского пузанка. Кроме того, лиманы ценятся как промысловые водоемы и выростные водоемы для молоди проходных рыб и кефали.

Fishnews