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Ученые обследовали лиманы и питающие их каналы. Фото пресс-службы АзНИИРХ

План спасения лиманов Кубани составили ученые

Анализ состояния азовских лиманов в Краснодарском крае провели специалисты АзНИИРХ. Они выявили основные проблемы этих водоемов и дали рекомендации, как восстановить рыбопродуктивность заливов.

Одна из главных проблем азовских лиманов - недостаток пресной воды. Из-за малого ее притока лиманы мелеют, зарастают, пресную воду замещает соленая морская, нарушая природный баланс. Это приводит к тому, что рыба перестает нереститься в естественных условиях. Важные промысловые виды исчезают, заливы теряют рыбопродуктивность.

«Зарегулирование рек, бессистемное использование воды на полив рисовых полей — все это нарушает гидрологический режим лиманов. Гидросооружения, дамбы, перегораживая реки и каналы, затрудняют приток пресной воды. Каналы, предназначенные для подачи воды в лиманы, практически не функционируют из-за зарастания и обмеления», - рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Так, было проведено обследование рукава реки Курка, через которую осуществляется питание Куликово-Курчанской группы лиманов. Выяснилось, что река сильно заилена, заросла растительностью, гидросооружения на ней находятся в неудовлетворительном состоянии. Для оздоровления Курки ученые предложили расчистку рукава по всей протяженности; необходима и реконструкция ГЭС.

Обследование Черноерковского опреснительного канала показало, что в месте забора воды в канал из реки Протока происходит заиливание русла и подмыв берегов. Вывод специалистов: канал нуждается в комплексе мероприятий по улучшению пропускной способности. В частности, нужно организовать регулярные наблюдения для определения объемов воды, поступающих в Черноерковско-Сладковскую группу лиманов; провести работы по механической расчистке канала (в первую очередь на участке Протока – магистральном подводящем канале), отремонтировать гидротехнические сооружения на Хуторском отводе и Терноватом ерике. На магистральном канале необходимо установить боновые заграждения, чтобы не допускать засорения головного шлюза.

Обследование Ахтарско-Гривенской опреснительной системы выявило необходимость регулярного наблюдения для определения объемов воды, поступающих в Ахтарско-Гривенскую группу лиманов. Также, по словам ученых, нужно провести механическую расчистку Молочного, Порончикова и Ангелинского ериков подводящего канала и ремонт шлюзовой камеры.

Важной задачей специалисты считают установление балансодержателей как каналов, обеспечивающих приток пресной воды, так и гидросооружений, установленных на этих каналах, межлиманных соединениях и морских гирлах. Кроме того, необходимо организовать достаточное количество постов на лиманных водоемах для определения точного гидрологического режима в разных группах лиманов.

Ожидается, что комплекс мелиоративных мероприятий на основе рекомендаций АзНИИРХ приведет к улучшению санитарного состояния водоемов и кислородного режима, поможет предотвратить гибель водных биоресурсов, увеличить кормовую базу. Как главный результат — предполагается общее улучшение состояния нагульно-воспроизводственного значения азовских лиманов, восстановление оптимальных параметров водного режима.

«Расчистка межлиманных соединений и гирл лиманов от иловых заносов, излишней растительности позволит увеличить скорости течения и создать привлекающий ток воды для наилучшего захода производителей на места нереста и в дальнейшем — для улучшения условий ската выращенной молоди», - подчеркнули в филиале.

Fishnews

  • Ученые обследовали лиманы и питающие их каналы. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Ученые обследовали лиманы и питающие их каналы. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Ученые обследовали лиманы и питающие их каналы. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Ученые обследовали лиманы и питающие их каналы. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Ученые обследовали лиманы и питающие их каналы. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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