24 июля 2019 года

«Родные острова» вновь выделяют благотворительные гранты

Новый грантовый конкурс провел благотворительный фонд «Родные острова», созданный рыбаками Сахалинской области. В этом году участниками программы станут 18 проектов, в том числе экстремальные веломаршруты, «ледовые фантазии», краеведческие инсталляции и логопедический комплекс.

Победителей определила экспертная комиссия, в составе которой были попечители фонда и специалисты в сфере благотворительности и общественной деятельности региона. Авторы выбранных проектов - некоммерческие организации, школы и дошкольные учреждения, спортивные федерации и активные сахалинцы.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе «Родных островов», в Холмске появится баскетбольный бульвар, а в Долинске - настоящая территория праздника. Татьяна Ковач реализует свой социально важный проект – информационный путеводитель для родителей, которые воспитывают детей с синдромом Дауна. Победитель конкурса социальных инициатив «Трамплин» Алена Фомина также продолжит работу с особенными маленькими островитянами. Ее проект «Рисовать – это просто 2» поможет мальчишкам и девчонкам развивать свои творческие способности.

Зимой в Старорусском доме культуры появится бесплатный для жителей прокат коньков, а в селе Яблочном - малая архитектурная форма и площадка для проведения патриотических мероприятий.

Финансирование получили сразу две дворовые спортивные команды по хоккею и футболу.

«Мы с экспертами отметили, как вырос уровень участников конкурса в этом году. Особенно приятно, что в списке победителей есть доработанные с прошлого года проекты, - отмечает президент фонда Александр Кан. - В 2019 году на реализацию грантовой программы заложено 3 млн рублей. Верим, что сотрудничество благотворителей-рыбопромышленников и активных сахалинцев не просто принесёт пользу жителям, но и будет способствовать продвижению перспективных идей и креативных инициатив.

Максимальная сумма одного гранта составила 300 тыс. рублей для организации и 150 тыс. рублей для физического лица. Проекты должны быть реализованы на территории региона для его жителей.

Фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, оказание помощи детям в сложной жизненной ситуации и развитие детских талантов.

Fishnews

