24 июля 2019 года

Промысел на «красной» путине развивается успешно

К 23 июля на Дальнем Востоке освоено более 152 тыс. тонн тихоокеанских лососей - на 55% выше уровня предыдущего нечетного года. Большая часть уловов добыта на Камчатке.

В Росрыболовстве состоялось очередное заседание штаба по вопросам лососевой путины на Дальнем Востоке. Видеоконференцию с теруправлениями провел заместитель руководителя ведомства Петр Савчук.

«За предыдущую неделю отмечаем значительный рост объемов добычи тихоокеанских лососей по сравнению с периодом 2017 года», – сказал он.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, на 23 июля вылов лососей в ДФО составил 152,5 тыс. тонн. Это на 54,6 тыс. тонн или 55% выше уровня 2017 г.

Традиционно лидирует Камчатский край, где добыто 143,4 тыс. тонн красной рыбы - на 65% или 56,5 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату позапрошлого года. Активный промысел тихоокеанских лососей наблюдается в Магаданской области, там объем вылова достиг 4,2 тыс. тонн (+40% к уровню 2017 г.).

В Сахалинской области поймано около 3,2 тыс. тонн красной рыбы. Это на 1,1 тыс. тонн или на 36% меньше, чем за аналогичный период позапрошлого года.

Отставание в уловах также наблюдается в Хабаровском крае: в регионе освоено 543,2 тонн (-85% к уровню 2017 г.).

В Приморском крае рыбаки освоили около 2,25 тонны. Это более чем в 20 раз превышает показатель на отчетную дату позапрошлого года (тогда было добыто всего 0,11 тонны).

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игорь Мельников отметил, что путина развивается нормальными темпами, многое зависит от дальнейшего освоения карагинской горбуши.

По наблюдениям Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО), интенсивные подходы горбуши продолжаются к рекам Карагинского залива: освоено около 114 тыс. тонн - почти на 48% выше уровня 2017 г. Вылов нерки составил 2,24 тыс. тонн, кеты – 5,25 тыс. тонн. Оба показателя больше прошлогодних.

На заседании Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию 17 июля принято решение увеличить прогнозируемый объем вылова нерки в Карагинской подзоне на 1,5 тыс. тонн – до 3,54 тыс. тонн. Положительная динамика добычи наблюдается практически по всем районам и основным промысловым видам лососей.

Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко рассказал о ходе приемки тихоокеанских лососей. Переработка уловов ведется на береговых предприятиях и на судах, которые в основном сосредоточены в Карагинской подзоне (там пока наибольший объем вылова).

На восточном побережье Камчатки 79 судов приняли в общей сложности 59 тыс. тонн сырца. На западном побережье полуострова уловы в полном объеме перерабатываются на береговых заводах. Для транспортировки отгружено 33 тыс. тонн продукции из лососей. Основной пункт назначения – порт Владивосток и страны Юго-Восточной Азии.

По данным Приморского теруправления, средний уровень загрузки холодильников составляет 44,7%. В западные регионы России из Владивостока отправлен 41 ускоренный поезд с 6,14 тыс. тонн рыбной продукции. Стоимость доставки до Москвы находится на уровне 13,5 рублей за килограмм.

Петр Савчук поручил Приморскому теруправлению обратить внимание на загрузку холодильных мощностей ОАО «Владморрыбпорт», которая сейчас составляет 98%. «Нужно посмотреть, какая хранится продукция. Необходимо холодильники разгрузить и создать мощности, чтобы суда оперативно разгружались», - поставил задачу замглавы Росрыболовства.

Он также поручил отработать все логистические цепочки доставки рыбной продукции по железной дороге и Северному морскому пути. «Нам нужна ритмичная отгрузка сейчас из портов», - подчеркнул Петр Савчук.

Fishnews

