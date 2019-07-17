Новости
Группа компаний «Гиперион» активно приступила к реализации проекта по получению молоди трепанга в естественных условиях. Фото Романа Витязева

Актуальную проблему марикультуры Приморья наконец решили

На ООПТ Приморского края официально разрешено заниматься аквакультурой – соответствующие поправки приняла администрация региона. Теперь на перспективных акваториях могут возобновить работу уже переданные в пользование участки и создаваться новые.

Ситуация с ООПТ и аквакультурой в Приморье обострилась еще весной 2017 г. – предприятиям, работающим в Хасанском районе, запретили высаживать молодь трепанга. Региональные чиновники внезапно обратили внимание на решение исполкома краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 г. № 991. Документ объявляет памятниками природы, в частности, акватории в заливе Посьета, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные воды в заливе Петра Великого. Решение не содержало прямого запрета на занятие аквакультурой в границах ООПТ, но запрещало промышленную эксплуатацию природных ресурсов и «другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водных объектов».

Из-за этого было фактически запрещено работать компаниям, участки которых оказались в границах ООПТ. Кроме того, оказались закрытыми для создания новых РВУ до 80 тыс. га наиболее перспективных акваторий. Урегулирование вопроса затянулось на годы.

В начале июня этого года Министерство природных ресурсов России наконец согласовало поправки краевой администрации, разрешающие заниматься аквакультурой на ООПТ региона. А 12 июля администрация Приморья внесла долгожданные изменения в 991-е решение, сообщает корреспондент Fishnews.

«На территории водных объектов, объявленных памятниками природы, а также в пределах их охранных зон допускается осуществление аквакультуры (рыбоводства)», - говорится в новой редакции документа.

На участках уже закипела работа. Например, группа компаний «Гиперион», входящая в состав Дальневосточного союза предприятий марикультуры, активно приступила к реализации проекта по получению молоди трепанга в естественных условиях. Проведен нерест в специальных установках, предприятия рассчитывают на хороший результат.

«Ждем, когда сформируют новые рыбоводные участки на ранее закрытых акваториях. И мы, и другие потенциальные инвесторы планируем участвовать в аукционах», - отметил председатель союза Роман Витязев.

Он напомнил, что из-за проблем с 991-м решением в крае не создавались новые участки: пригодных для марикультуры акваторий в Приморье не осталось. «Водные ООПТ были, по сути, «замороженной» точкой экономического развития региона. Ждем, что эти акватории обретут легальных пользователей, дадут эффект в виде увеличения объемов выращиваемой товарной продукции, новых рабочих мест, налоговых отчислений, декриминализации прибрежных районов. Разумеется, при безусловном соблюдении норм экологического законодательства», - подчеркнул Роман Витязев.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультурапаллада
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Помощник капитана Елена ПЕТРУЧАК

Помощник капитана СТРМ «Вардхольм» (Южно-Курильский рыбокомбинат)

Елена ПЕТРУЧАК

Кто сказал, что работа в море не женское дело?

Руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей МАРЧЕНКО

Руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО

Сергей МАРЧЕНКО

Катамнез амурского лосося

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

Все интервью

Личное мнение

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Рыбакам надо звонить во все колокола

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Все материалы

Крупным планом

На Восточном экономическом форуме проект завода в Устьевом главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ представил гендиректор «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Инвестквоты с сюрпризом

В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука ищет новые подходы к кильке

В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

Новые результаты Камчатки

Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Все материалы

События

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

ВАРПЭ поставила задачи на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.