17 июля 2019 года

Актуальную проблему марикультуры Приморья наконец решили

На ООПТ Приморского края официально разрешено заниматься аквакультурой – соответствующие поправки приняла администрация региона. Теперь на перспективных акваториях могут возобновить работу уже переданные в пользование участки и создаваться новые.

Ситуация с ООПТ и аквакультурой в Приморье обострилась еще весной 2017 г. – предприятиям, работающим в Хасанском районе, запретили высаживать молодь трепанга. Региональные чиновники внезапно обратили внимание на решение исполкома краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 г. № 991. Документ объявляет памятниками природы, в частности, акватории в заливе Посьета, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные воды в заливе Петра Великого. Решение не содержало прямого запрета на занятие аквакультурой в границах ООПТ, но запрещало промышленную эксплуатацию природных ресурсов и «другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водных объектов».

Из-за этого было фактически запрещено работать компаниям, участки которых оказались в границах ООПТ. Кроме того, оказались закрытыми для создания новых РВУ до 80 тыс. га наиболее перспективных акваторий. Урегулирование вопроса затянулось на годы.

В начале июня этого года Министерство природных ресурсов России наконец согласовало поправки краевой администрации, разрешающие заниматься аквакультурой на ООПТ региона. А 12 июля администрация Приморья внесла долгожданные изменения в 991-е решение, сообщает корреспондент Fishnews.

«На территории водных объектов, объявленных памятниками природы, а также в пределах их охранных зон допускается осуществление аквакультуры (рыбоводства)», - говорится в новой редакции документа.

На участках уже закипела работа. Например, группа компаний «Гиперион», входящая в состав Дальневосточного союза предприятий марикультуры, активно приступила к реализации проекта по получению молоди трепанга в естественных условиях. Проведен нерест в специальных установках, предприятия рассчитывают на хороший результат.

«Ждем, когда сформируют новые рыбоводные участки на ранее закрытых акваториях. И мы, и другие потенциальные инвесторы планируем участвовать в аукционах», - отметил председатель союза Роман Витязев.

Он напомнил, что из-за проблем с 991-м решением в крае не создавались новые участки: пригодных для марикультуры акваторий в Приморье не осталось. «Водные ООПТ были, по сути, «замороженной» точкой экономического развития региона. Ждем, что эти акватории обретут легальных пользователей, дадут эффект в виде увеличения объемов выращиваемой товарной продукции, новых рабочих мест, налоговых отчислений, декриминализации прибрежных районов. Разумеется, при безусловном соблюдении норм экологического законодательства», - подчеркнул Роман Витязев.

Fishnews