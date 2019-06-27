27 июня 2019 года

Закон об ООПТ Приморского края ждут изменения

Депутаты Приморья приняли в первом чтении поправки в природоохранное законодательство. Предполагается, что краевые власти смогут изменять границы или упразднять особо охраняемые природные территории регионального значения.

Больше полномочий региону

Изменения предложил комитет по продовольственной политике и природопользованию. Его председатель Евгений Зотов обратил внимание, что сейчас вопросы, касающиеся изменения границ или упразднения ООПТ регионального значения, не регулируются ни федеральной, ни краевой нормативно-правовой базой. Поэтому возникла необходимость подготовить дополнения в закон «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края».

В настоящее время администрация региона имеет право только создавать особо охраняемые природные территории. С вступлением поправок в силу органы исполнительной власти Приморья также смогут принимать решения об изменении границ краевых ООПТ и их упразднении.

Согласно проекту закона, причиной для изменения границ особо охраняемой природной территории краевого значения может послужить необходимость увеличения ее площади. Исключить из состава ООПТ часть территории можно будет только в том случае, если расположенные на ней природные комплексы и объекты утратили особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального заксобрания.

Основанием для упразднения особо охраняемой природной территории краевого значения будет являться ее вхождение в состав федеральной ООПТ. Кроме того, такое решение можно будет принять, если территория потеряла свое особое значение либо охраняемый природный комплекс или объект был полностью разрушен в результате природного или антропогенного воздействия без возможности восстановления.

«Законопроект предусматривает, что для принятия решения об изменении границ или упразднении той или иной особо охраняемой природной территории регионального значения необходимо будет соблюсти порядок, аналогичный тому, который предусмотрен для создания ООПТ. То есть нужно будет подготовить экологическое обследование участков на наличие либо отсутствие уникальных природных и историко-культурных комплексов и объектов, сохранение которых требует осуществления специальных охранных мероприятий. Затем материалы этого обследования должны будут пройти экологическую экспертизу регионального уровня», – рассказал заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Николай Селюк.

Марикультура ждет

В заксобрании отметили, что сейчас в Приморье насчитывается 217 особо охраняемых природных территорий регионального значения. В их числе – один природный парк площадью 9,5 тыс. га, десять заказников общей площадью 372,2 тыс. га и 206 памятников природы общей площадью 52,5 тыс. га. Большая часть этих территорий создавалась очень давно, начиная с 70-х гг. прошлого века.

«Перечень особо охраняемых природных территорий нужно приводить в соответствие с реалиями сегодняшнего дня. При этом мы не ведем речь о том, чтобы повсеместно ликвидировать памятники природы. Мы выступаем за то, чтобы дать возможность краевым властям оценивать ситуацию по тем или иным охраняемым природным объектам и в случае необходимости принимать изменения», – обозначил позицию депутатского корпуса парламентарий Сергей Слепченко.

Он добавил, что принятия закона ждут аквакультурные хозяйства, которые арендуют участки в границах морских памятников природы. «Сейчас эти компании не могут законно осуществлять свою деятельность, поскольку рыбоводные участки, находящиеся в их пользовании, налагаются на особо охраняемые природные территории. Хотя мы понимаем, что марикультура и рыболовство, если они осуществляются законными методами и с соблюдением всех правил, не наносят вред экологии. Кроме того, не надо забывать, что обсуждаемый законопроект не отменяет необходимость проведения обоснования и экологической экспертизы той или иной деятельности», – подчеркнул Сергей Слепченко.

В заксобрании обратили внимание, что нормы, которые наделяют органы исполнительной власти субъектов Федерации полномочиями по изменению границ и упразднению ООПТ регионального значения, существуют более чем в 30 краях и областях России. Сообщается, что концепцию законопроекта поддержали Амурская бассейновая природоохранная прокуратура и прокуратура Приморского края.

Fishnews