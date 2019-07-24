24 июля 2019 года

Поправки по возмещению вреда ВБР прошли Совфед

Совет Федерации одобрил внесение изменений в закон «О рыболовстве…». Поправки совершенствуют порядок возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам.

На заседании верхней палаты парламента документ представила член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, сообщили Fishnews в пресс-службе Совфеда.

Сенатор напомнила, что статья 53 закона о рыболовстве излагается в новой редакции. Предусмотрено, что установление такс для исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда отнесено к компетенции правительства. Также для этого будут использоваться методики, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

В пункт 3 части 2 статьи 13 закона вносится корреспондирующее изменение: размер и порядок определения крупного ущерба водным биоресурсам будет определять правительство.

Fishnews

