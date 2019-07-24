Поправки по возмещению вреда ВБР прошли Совфед
Совет Федерации одобрил внесение изменений в закон «О рыболовстве…». Поправки совершенствуют порядок возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам.
На заседании верхней палаты парламента документ представила член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, сообщили Fishnews в пресс-службе Совфеда.
Сенатор напомнила, что статья 53 закона о рыболовстве излагается в новой редакции. Предусмотрено, что установление такс для исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда отнесено к компетенции правительства. Также для этого будут использоваться методики, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.
В пункт 3 части 2 статьи 13 закона вносится корреспондирующее изменение: размер и порядок определения крупного ущерба водным биоресурсам будет определять правительство.
Fishnews