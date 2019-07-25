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Первые результаты пелагической путины подвели в Росрыболовстве на заседании штаба пелагической путины. Фото пресс-службы ведомства

Добыча иваси хорошо стартовала

Первые результаты пелагической путины подвели в Росрыболовстве. Вылов дальневосточной сардины (иваси) на 23 июля в 3,4 раза превышает уровень прошлого года – освоено более 16 тыс. тонн.

Уловы растут год от года

Видеоконференцию с теруправлениями провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, общий российский вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры российскими пользователями на 23 июля суммарно составил 18,3 тыс. тонн - на 79% больше, чем на отчетную дату 2018 г.

Основную долю составляет иваси – 16,4 тыс. тонн, что в 3,4 раза выше уровня прошлого года (+11,6 тыс. тонн). Добыча скумбрии и сайры отстает: освоено 0,83 тыс. тонн и 1,04 тыс. тонн соответственно.

По данным ЦСМС, в период с 15 по 21 июля промысел пелагических рыб вели 10 российских судов: 7 – в исключительной экономзоне и 3 – в открытом море СЗТО.

«В прошлом году российский флот сработал довольно неплохо: было выловлено порядка 170 тыс. тонн суммарно скумбрии, сардины и сайры. В этом году объекты подошли раньше, мы уже видим положительную динамику в целом, но есть необходимость в активизации промысла сайры. Нужно наращивать промысловые мощности, продолжить работу с субъектами и рыбопромышленниками по организации рыбалки», - отметил Петр Савчук.

По итогам путины в 2018 г. суммарный вылов сардины, скумбрии и сайры более чем вдвое превысил уровень предыдущего года. Иваси добыли в 3,7 раз больше – 63 тыс. тонн, вылов скумбрии вырос на 75% – до 99 тыс. тонн, сайры – на 24%, до 7,8 тыс. тонн.

Рекомендованный вылов для освоения иваси определен учеными в этом году на уровне 90 тыс. тонн, скумбрии – 190 тыс. тонн, сайры – 146 тыс. тонн.

Где кого добывают

Об обстановке на промысле и прогнозах на перспективу рассказал заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии – руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк.

По его словам, лов тихоокеанской сайры в традиционном районе у южных Курильских островов, как и в предыдущие годы в это время, еще не начался. Промысел ведется в зоне смешения субтропических и субарктических вод на удалении более 200 миль от границы ИЭЗ России. В прошлом году в этот период облавливаемые российскими судами скопления косяков сайры находились западнее. Отечественная флотилия состоит из 3 среднетоннажных судов. Также в районе работает не менее 100 иностранных судов (японских, корейских, тайваньских и китайских). 14 японских судов сдавали уловы на плавбазу «Всеволод Сибирцев». Промысловая обстановка была неустойчивой из-за неблагоприятных погодных условий, что способствовало миграции сайры в субарктические воды.

Ученый отметил, что в этом году перспективы освоения сайры очень хорошие при выставлении достаточного количества флота, так как спад запаса, продолжавшийся в течение 5-7 лет, завершился, и начался рост.

Ожидается, что ближайшее время косяки сайры начнут смещаться к Центральным и Северным Курилам. В пределах ИЭЗ России образование промысловых скоплений вероятно в конце июля – начале августа и в последующие месяцы.

Траловый промысел сардины и скумбрии на прошлой неделе российский флот вел в районе, расположенном в 40-60 милях к югу от Шикотана, практически там же, где и год назад. Характерная особенность двухвидового промысла пелагических объектов в 2019 г. – абсолютное преобладание в уловах сардины-иваси (95%, в среднем 206 тонн на судно в сутки). При этом суточные уловы скумбрии не превышали 30 тонн.

«Можно сказать, что если обстановка по сардине-иваси находится на хорошем уровне, а суммарный вылов сардины и скумбрии больше прошлогоднего, то освоение скумбрии оставляет желать лучшего. Это связано в первую очередь с более быстрым прогревом поверхностных вод в Южно-Курильском районе», - отметил Алексей Байталюк.

Тенденция интенсивного прогрева сохраняется, это привело к смещению крупной посленерестовой скумбрии в восточном направлении и соответственно снижению ее концентраций в традиционном районе промысла у Малой Курильской гряды. По предположениям ученых, активные миграции скумбрии и сардины в восточном направлении будут продолжаться и в августе по мере летнего прогрева поверхности океана.

«Пока же в сложившейся ситуации остается единственный выход - разведка скоплений скумбрии в перспективных с гидрологической точки зрения районах. В пределах российской зоны районами для поиска, вероятно, являются фронт течения Соя у западного Итурупа и участки в зоне северного Субарктического фронта у юго-восточной границы ИЭЗ, где работает иностранный флот», - рассказал руководитель ТИНРО.

Сайра ждет рыбаков

Петр Савчук обратил внимание на серьезность проблемы с освоением сайры. «Мы на международном уровне боремся за ресурс, который хотят захватить другие страны, а сами так пассивны при его освоении. Наука говорит о том, что запас восстанавливается, сайры будет подходить все больше. Кроме того, надо подтянуть и перерабатывающие мощности. Надо предпринимать серьезные меры для организации рыбалки, жду от вас предложений, что нужно сделать, чтобы поднять промысел на хороший уровень, возможно какие-то меры поддержки», - подытожил замглавы Росрыболовства.

Fishnews

  • Первые результаты пелагической путины подвели в Росрыболовстве на заседании штаба пелагической путины. Фото пресс-службы ведомства
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы ведомства
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