25 июля 2019 года

Новое полезное свойство рыбы открыли ученые

Употребление рыбы три раза в неделю снижает вероятность заболевания раком толстой и прямой кишки на 12%. Исследование длиной в 15 лет провели специалисты Оксфордского университета и Международного агентства по исследованию рака.

Результаты этой работы опубликовали в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, сообщает корреспондент Fishnews.

Жирные виды рыб, такие как макрель, лосось и сельдь, благодаря высокому содержанию кислот омега-3 считаются отличным средством для снижения риска развития сердечных заболеваний и деградации мозга. Однако новое исследование впервые показало связь между употреблением рыбы и колоректальным раком, отмечает британское издание The Telegraph.

Группа ученых проанализировала пятнадцатилетнюю диету 476 160 человек по всей Европе. Выяснилось, что употребление 359,1 г любой рыбы в неделю сокращает вероятность появления колоректального рака на 12%. А еженедельное употребление всего 123,9 г жирной рыбы уменьшает вероятность заболевания на 10%. У моллюсков же таких свойств не выявили.

Исследование поддержал Всемирный фонд исследования рака. Анна Диаз Фронт, отвечающая за финансирование работ, считает доказанной связь употребления рыбы и снижения риска появления колоректального рака. По словам Анны Диаз Фронт, пока не до конца понятно, как работает этот механизм, но у ученых есть теория: причиной могут быть все те же жирные кислоты омега-3. Они содержится в основном в рыбе и обладают противовоспалительными свойствами.

Fishnews