26 июля 2019 года

Андрей Федоров: Эффективность промысла прямо зависит от качества траловых досок

Ведущий российский производитель орудий лова «Фишеринг Сервис» запустит собственное производство траловых досок. Это позволит повысить эффективность работы тралов как в поверхностных слоях, так и на глубине, уверены в компании.

Выход в новый для себя сегмент «Фишеринг Сервис» анонсировала на главной отраслевой выставке в Санкт-Петербурге.

«В последние годы мы видим, что идет активная модернизация судов в области гидроакустики, заморозки, орудий лова, но при этом — деградация в части траловых досок. Они становятся все менее и менее эффективными, с трудом выходят наверх и не дают достаточной распорной силы», — говорит директор калининградской компании Андрей Федоров.

По его словам, если десять лет назад, чтобы растянуть трал «Атлантика-1920» на 200 м по горизонту хватало досок площадью 10 кв. м, сейчас для этого требуется 14–16 кв. м.

«А главное, эти доски очень трудно выходят наверх. Приходится снимать цепи, снимать загрузку только для того, чтобы трал мог подняться и облавливать, например, скумбрию в поверхностных слоях. А в прошлом году на Дальнем Востоке она как раз и держалась в слоях 5–15 метров. Вот почему увеличение эффективности промысла я лично напрямую связываю с качеством траловых досок», — уверен руководитель предприятия.

Недостатки нынешних траловых досок, по мнению инженеров «Фишеринг Сервис», вызваны тем, что в их конструкции отсутствует основная плоскость, которая и дает распор. Современные доски, как правило, состоят из несколько плоскостей с разными углами атаки. Это говорит о недостаточном внимании к гидродинамике. В результате при использовании доски площадью 10 кв. м реальная эффективность соответствует пяти-шестиметровой, а если увеличивать площадь, доска становится очень тяжелой.

«Поэтому мы приняли стратегическое решение начать производство собственных досок, — рассказал Fishnews Андрей Федоров. — Пока ориентируемся на самую ходовую площадь — 9-10 метров. Наши доски будут жесткие, надежные — сталь будем брать немецкую, «крупповскую» — и очень эффективные. Они смогут работать и в поверхностных слоях, и на глубине. Проблем, я думаю, не будет. Так же, как и с нашими тралами. В ближайшие месяцы мы сосредоточимся на отработке конструкции, а весной следующего года, надеюсь, сделаем первую опытную продукцию».

По словам руководителя калининградской компании, производители в основном предоставляют рыбакам информацию только о работе самих траловых досок, но не о том, что происходит при их использовании вместе с тралом.

«Они говорят: если определенным образом изменить настройку — доска пойдет вниз. Но если бы они сказали, что при этом вы потеряете 30% раскрытия трала и улова, не думаю, что кто-то стал бы применять такую настройку. А так капитан не может понять причину и считает, что это трал себя плохо ведет. Но трал-то идет за траловыми досками. Распорный комплекс — он впереди, он направляет орудие лова», — объясняет Андрей Федоров.

В «Фишеринг Сервис» намерены четко инструктировать судовладельцев, при каких настройках досок как себя будет вести трал. Сейчас к пониманию, что трал и траловые доски должны идти в комплекте, пришли многие производители орудий лова. Но, по мнению директора компании, калининградские разработки значительно превзойдут конкурентов. «Потому что у нас, в России, инженерная мысль — самая лучшая в Европе», — уверен Андрей Федоров.

Fishnews

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