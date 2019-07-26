Рыбные дни удались

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, проходившие в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля, собрали около 10 тыс. специалистов из 42 стран мира.

В этом году форум и выставку приурочили к профессиональному празднику тех, кто трудится в рыбном хозяйстве. «Мы решили разрядить насыщенный деловыми событиями сентябрь и встретиться летом, накануне празднования Дня рыбака в России», – объяснил выбор времени замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, открывая «рыбную программу» в Санкт-Петербурге, отметил, что интерес к форуму и выставке растет, причем не только в России, но и за рубежом.

Такие слова подтверждало участие глав иностранных делегаций в церемонии открытия: на одной сцене собрались представители профильных ведомств Турции, Гвинеи, Камбоджи, Бангладеш, Абхазии, Республики Корея и Болгарии.

Выставка в Санкт-Петербурге традиционно охватывает не только направления добычи, выращивания, переработки рыбы и морепродуктов, но и все отрасли, которые работают в тесном сотрудничестве с рыбаками. Свои возможности здесь представляют производители оборудования, орудий лова, финансовые и страховые компании, предприятия в сфере логистики, складской техники, упаковки, торговли.

По данным организаторов – компании Expo Solutions Group, в выставке участвовало 335 компаний из 35 регионов России и 25 стран мира. Норвегия, Исландия, Дания, Турция и Марокко включились в экспозицию с национальными стендами.

Немецкий поставщик высокотехнологичных решений Baader, норвежский производитель Optimar, исландский холдинг Knarr, датский Carsoe, японский разработчик радионавигационного оборудования Furuno – свою продукцию на выставке представляли компании с мировым именем.

Seafood Expo Russia – своеобразный смотр достижений российского рыбного хозяйства. Предприятия охотно демонстрируют здесь свои новинки. Так, Карельский рыболовный флот представил филе атлантической сельди морской заморозки. За сегментом «произведено в море» КРФ видит большие перспективы.

Группа компаний «Антей» активно участвует в рыбохозяйственных выставках с продукцией из дальневосточной сардины: иваси покоряет сердца потребителей в России и за рубежом. На этот раз на стенде холдинга филе и кусочки сардины, тушки холодного копчения и пресервы в различных заливках были представлены в новой бело-синей упаковке – планируется провести ребрендинг всей продукции и расширить ассортимент в соответствии с новыми техническими возможностями завода в Москве.

Продукцию из разнообразной рыбы на выставке можно было оценить на вкус. Причем в самом разном исполнении. Например, «Русская рыбопромышленная компания» угощала гостей и участников Seafood Expo Russia фитнес-бургерами с минтаем. Рассказать потребителю о достоинствах этой рыбы и лучших способах ее приготовления – одна из задач, которые взяла на себя РРПК.

На выставке компании представляли перспективные инвестиционные проекты. Так, Архангельский траловый флот рассказал о реализации программы строительства судов под инвестиционные квоты. В прошлом году на российской верфи был спущен на воду траулер-процессор «Баренцево море».

Южно-Курильский рыбокомбинат продолжает масштабную программу по развитию компании. На Кунашире предполагается запуск современного производства рыбной муки и рыбьего жира. ЮКРК – традиционный участник Seafood Expo Russia. Масштабные мероприятия в Петербурге позволяют укрепить деловые контакты, в том числе с зарубежными партнерами, рассказал гендиректор компании Константин Коробков.

Вновь в этом году на выставке были представлены крупнейшие проекты в сфере логистики. Так, с отдельным стендом в Seafood Expo Russia участвовал терминал «Сероглазка»: камчатская компания, входящая в состав холдинга «Норебо», развивает контейнерные перевозки рыбной продукции. Такой способ транспортировки позволяет лучше сохранить качество товара.

Взгляды на выставке притягивал не только рыбный ассортимент. В оформлении экспозиций использовалась интеллектуальная мультимедийная техника. Российский производитель холодильного оборудования «Колд Трейд», например, с помощью голографической установки демонстрировал модель компрессорного агрегата. «В целом за счет оформления нашего стенда мы хотели сделать акцент на важности защиты планеты. Призвать рыбопромышленные предприятия больше внимания обращать на выбор решений, которые снижают вред для окружающей среды. Это становится возможным в том числе благодаря правильно подобранной системе холодоснабжения», – отметил гендиректор компании Павел Клименко.

О крабовых квотах и не только

Ежегодно форум и выставка становятся площадкой для интересных заявлений руководства отрасли. В этом году, например, глава Росрыболовства, общаясь с журналистами, рассказал, что регулятор пересмотрел прогнозы по доходам от крабовых аукционов. Он сообщил, что ведомство не планирует распространять механизм торгов на распределение долей квот добычи других видов водных биоресурсов.

Не меньший интерес вызвало и предложение снять ограничения для иностранных инвесторов в сфере рыболовства. Такую идею Илья Шестаков озвучил на конференции «Стоимость рыбной отрасли: как оценить эффективность использования бизнесом общенационального ресурса», организованной ВАРПЭ, Росрыболовством и ВНИРО.

Специальную деловую программу подготовили организаторы выставки. Неожиданные выводы, интересные прогнозы и острые вопросы прозвучали на круглых столах Дня аквакультуры.

Конкретные решения и технологии рыбоводных хозяйств предлагались здесь же – в зоне презентаций выставки. Производители оборудования и страховые компании знакомили аквафермеров со своей продукцией и услугами, а сотрудники отраслевых институтов и ведомственных организаций давали рекомендации по использованию кормов для рыб и научному сопровождению процесса выращивания.

Сейчас активно идет строительство рыбацкого флота. Российский морской регистр судоходства провел в рамках выставки конференцию, посвященную изменению правил РС для рыбопромысловых судов. Во встрече участвовало более 20 организаций, в том числе верфи и рыбопромышленные предприятия, рассказали в Регистре.

Сети и поставщики нашли друг друга

Работа торговых сетей напрямую с рыбаками – непростая тема. Чтобы помочь ретейлерам развивать взаимодействие с рыбопромышленными предприятиями, организаторы Seafood Expo Russia оборудовали специальную бизнес-зону. За три дня выставки здесь прошло более 100 прямых переговоров между рыбопромышленниками и закупщиками федеральных и региональных розничных сетей: X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Азбука вкуса», «Лента», «Рыбсеть», «Рыбный», «Икра и рыба», «Командор». Стороны договорились, что рассмотрят порядка 20 контрактов на прямые поставки рыбы от российских производителей.

«Ритейл Центр» на выставке организуется уже не первый год, интерес сетей к этой платформе для работы с рыбаками ощутимо растет, отметили в Expo Solutions Group. В переговорах с ретейлерами участвовали не только российские, но и марокканские рыбопромышленники.

В следующем году Expo Solutions Group планирует вновь организовать площадку для общения торговых сетей с поставщиками.

Выставка станет еще лучше

Международная выставка в Санкт-Петербурге продемонстрировала рост по ключевым показателям – количеству участников и посетителей, выставочным площадям, отмечают в Expo Solutions Group. Уже сейчас стартовала подготовка к масштабным отраслевым мероприятиям, которые пройдут в Северной столице летом 2020 года.

Перед выставочным оператором стоит две важнейшие задачи, считает генеральный директор ESG Иван Фетисов. Первое – для экспонентов необходимо создавать комфортные условия, и здесь организаторы должны продумать все тонкости. При этом отраслевой оператор обещает продолжить работу по оптимизации бюджета для участников выставки.

Второй ключевой момент – обеспечить посетителей. Здесь Expo Solutions Group готова помочь с выбором и привлечением целевой аудитории. Причем подобрать, на какой продукт сделать акцент, и отследить тенденции на мировом рынке помогает партнер ESG – консалтинговая компания Fishery Strategy Consulting.

Организаторы уверены: чем богаче наполнение выставки, тем она эффективней. Удачным стал опыт проведения презентаций: они позволяют охватить дополнительную аудиторию компаниям, желающим рассказать о своем продукте. Презентация может стать и альтернативой участия в выставке со стендом.

Ярко прошел в Санкт-Петербурге Фестиваль русской рыбы – праздник подвел своеобразную черту под форумом и выставкой. Таким образом к «рыбной программе» в Северной столице смогли присоединиться жители и гости города.

«Seafood Expo Russia прошла на высоком уровне, но, что особенно важно, мы уже видим, как сделать выставку еще более эффективной», – рассказал Иван Фетисов. Международный рыбопромышленный форум и выставка – часть общей связки отраслевых мероприятий: «Брюссель – Санкт-Петербург – Конгресс рыбаков во Владивостоке – Циндао».

Медиахолдинг Fishnews традиционно выступит генеральным информационным партнером Seafood Expo Russia.

Fishnews

Июль 2019 г.

