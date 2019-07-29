29 июля 2019 года

Правительство устранит пробел по возмещению убытков КМНС

В закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов внесены изменения. Теперь правительство сможет установить порядок возмещения убытков, которые наносятся коренным в результате хозяйственной деятельности.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» - от 26 июля 2019 г. № 234.

Как сообщает корреспондент Fishnews, за правительством закрепляются полномочия утвердить порядок возмещения убытков, которые возникают в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью. При этом имеется в виду работа организаций всех форм собственности, а также деятельность физических лиц.

Речь идет о возмещении убытка, причиненного коренным малочисленных народам, их объединениям и лицам, относящимся к коренным малочисленным народам.

Ранее в законе уже было предусмотрено право на возмещение убытка. Но, как отмечали власти, не был в достаточной мере урегулирован порядок такой компенсации.

Fishnews