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В Гражданский кодекс РФ вводится новый самостоятельный объект интеллектуальных прав – «географическое указание»

Продвижению региональных брендов решили помочь новым законом

Президент Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Гражданский кодекс РФ. Вводится новый самостоятельный объект интеллектуальных прав – «географическое указание».

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 230 опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, изменения вносятся в часть 4 Гражданского кодекса. Установлено, что географическим указанием является обозначение, идентифицирующее товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением. На территории этого географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на его характеристики.

А наименование места происхождения товара – обозначение, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от него. Наименование географического объекта должно быть известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными местными природными условиями или людскими факторами, а все стадии производства товара – осуществляться на территории этого географического объекта.

Как и наименованию места происхождения товара, географическому указанию предоставляется правовая охрана. Под использованием географического указания понимается его размещение на товарах, этикетках, упаковках, бланках, счетах, рекламе, в доменном имени в интернете и пр.

Закон предусматривает перечень случаев, когда географическое название не может быть зарегистрировано. В частности, при обозначении породы животного, когда использование такого географического названия может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или производителя.

Географическое указание признается и охраняется на основании государственной регистрации, которая будет осуществляться Роспатентом. Зарегистрировать бренд смогут граждане, юридические лица, ассоциации (союзы) и другие объединения.

Исключительное право на географическое указание действует в течение 10 лет со дня подачи заявки в Роспатент. При этом срок может быть продлен по заявлению правообладателя - каждый раз на 10 лет.

Fishnews

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