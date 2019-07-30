30 июля 2019 года

Методику расчета вреда рыбным запасам планируют изменить в этом году

Росрыболовство разработало новую редакцию методики исчисления размера вреда, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания в результате хозяйственной деятельности. Предполагается, что документ вступит в силу с декабря.

Уведомление о разработке методики размещено на портале regulation.gov.ru, однако пока без текста проекта, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, действующая методика утверждена приказом Росрыболовства от 25 ноября 2011 г. № 1166.

Необходимость издания новой редакции методики обсуждалась в 2014 г., и вскоре во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии начали работу над проектом документа. В 2015 г. готовый проект был направлен в Росрыболовство, где в него внесли ряд принципиальных изменений. Методику предполагалось утвердить до конца 2016 г., однако этого не произошло. В 2017 г. директор ВНИРО Кирилл Колончин предложил предусмотреть в методике возможность компенсации вреда как в натуральном, так и в денежном выражении.

Fishnews