30 июля 2019 года

Ограничения рыбалки продлили для защиты нерки

В бассейне реки Камчатка продлен запрет на добычу лососей в режиме промышленного и традиционного рыболовства. Цель этого ограничения – пропуск поздней нерки на нерестилища.

Запрет, установленный 8 июля, продлен до особого распоряжения комиссии по анадромным. Об это говорится в протоколе заседания от 29 июля. Ранее предполагалось, что ограничение будет действовать до конца месяца.

По-прежнему нельзя будет осваивать лососей на речных промысловых участках в бассейне реки Камчатка. Эта мера действует для промышленного рыболовства и общин КМНС. Исключением останется традиционное рыболовство в Мильковском районе.

Как сообщили Fishnews в краевом минрыбхозе, на 29 июля на Камчатке добыто 253,5 тыс. тонн лосося. Среднесуточный вылов, по данным министерства, составляет более 16,5 тыс. тонн.

Fishnews