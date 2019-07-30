30 июля 2019 года

За нерпами Байкала проследят со спутника

Байкальских нерп впервые пометили спутниковыми радиомаяками. С помощью этих устройств ученые планируют отследить пути миграции и поведение животных.

В совместной экспедиции участвовали эксперты Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, сотрудники Байкальского филиала ВНИРО и ФГБУ «Заповедное Подлеморье» – объединенной дирекции Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка.

В июле в акватории Ушканьих островов специалисты провели учет нерп на лежбищах, в том числе с беспилотника. Нескольких тюленей отловили для установки радиомаяков и взятия различных анализов. Все исследования были основаны на гуманных малоинвазивных методах, отметили эксперты. Животные вернулись обратно в озеро.

Маяки установили на 15 нерп - устройства закрепили на мехе клеем, сообщили Fishnews в пресс-службе «Заповедного Подлеморья». По опыту исследований на других видах тюленей известно, что передатчики должны продержаться до весенней линьки, а затем просто отпасть вместе со старой шерстью. Планируется, что за это время специалисты смогут отследить пути миграции и поведение нерп в нынешних экологических условиях озера Байкал. Для визуальной идентификации животных пометили обычной краской для волос.

Сейчас проводятся лабораторные исследования собранных проб биоматериала. Результаты анализов позволят определить общее состояние отловленных животных, наличие возбудителей заболеваний, генетические показатели и многое другое.

Ранее специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии проводили авиаучет байкальской нерпы на северной части озера: от острова Ольхон и села Гремячинск до села Байкальское.

Fishnews