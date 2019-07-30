30 июля 2019 года

В мурманском порту опробуют упрощенную модель пропуска судов

Власти Мурманской области планируют сократить время, необходимое рыбопромысловым судам для прохождения контрольно-надзорных процедур в порту. Случаи необоснованных задержек будет рассматривать специальная рабочая группа.

О проекте целевой модели работы контрольно-надзорных органов, подготовленном совместно с командой Росатома, на совещании в правительстве Мурманской области доложил министр развития промышленности и предпринимательства региона Дмитрий Филиппов. Проект направлен на упрощение процедуры оформления судов при заходе и выходе из порта Мурманск.

Создание благоприятных условий для обслуживания судов рыбопромыслового флота – один из пунктов плана дополнительных мероприятий областного правительства «100 шагов». По информации министерства, сейчас время проведения контрольно-надзорных мероприятий укладывается в установленные регламентом три часа, но фактически службы стараются сократить его до двух часов.

Каждый случай необоснованного или сверхнормативного по времени задержания судна при проведении контрольно-надзорных процедур будет рассматриваться специально созданной рабочей группой, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

В рамках плана по развитию рыбной промышленности также подготовлена концепция комплексного обслуживания рыбопромысловых судов в Мурманском морском рыбном порту. Она предполагает организацию взаимодействия между хозяйствующими субъектами – операторами причалов и операторами морских терминалов.

Fishnews