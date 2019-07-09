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Суда в море возле Мурманска

Рыбацким судам в Мурманске приготовили комфортный контроль

Сроки административных процедур при заходе рыбацких судов в порт Мурманск будут сокращены, сообщили в правительстве региона. Рыбопромышленники получат право на месте устранять выявленные при проверке нарушения.

Вопрос, как сделать судозаходы более комфортными, в мае в Мурманске обсудили замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, врио губернатора Андрей Чибис, представители контролирующих органов и порта. Для оптимизации контроля решено было создать специальную рабочую группу.

Как рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова, достигнуты все необходимые договоренности для сокращения сроков административных процедур при заходе рыбопромысловых судов в порт Мурманск. Общее время оформления судов будет составлять не более четырех часов. До двух часов будет сокращена работа комиссии контрольно-надзорных органов на борту судна, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. Также судовладельцам будет дано право на месте устранять выявленные в ходе проверки нарушения.

Fishnews

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НазадМетки: мурманскправительстворосрыболовство
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