01 августа 2019 года

MSC расширяет свою команду в России

Морской попечительский совет (MSC) открыл вакансию консультанта по разработке программ для работы на территории России.

Работа по сертификации промыслов по программе Морского попечительского совета (MSC) началась в России 10 лет назад. Первый сертификат MSC в 2009 г. был выдан промыслу лосося на острове Итуруп. С тех пор сертификацию прошли 19 российских рыболовных промыслов – от добычи минтая в Охотском море до вылова атлантической трески. Таким образом, около 30% от объема добычи промысловой рыбы в России сертифицировано по стандартам MSC.

Что касается мирового рыболовства, то MSC-сертифицированными являются уже более 400 промыслов по всему миру, или 14% ежегодного мирового морского вылова. Сертифицированные и маркированные MSC продукты доступны в более чем 100 странах, отмечают в Морском попечительском совете.

Сегодня организация расширяет свою команду на территории России. В настоящий момент открыта вакансия для работы в Москве. Как сообщает корреспондент Fishnews, среди обязанностей нового консультанта будет разработка и реализация стратегии по расширению присутствия MSC на территории РФ, продвижение общей миссии Морского попечительского совета, привлечение новых субъектов и работа с уже существующими клиентами и заинтересованными сторонами.

Новому консультанту предстоит выступать в качестве первого контактного лица для ключевых рыболовных и рыбоперерабатывающих организаций, компаний и органов власти, обеспечивать координацию деятельности с другими специалистами Морского попечительского совета.

С полной информацией о вакансии можно ознакомиться на сайте MSC. Резюме от соискателей принимаются до 23 августа.

Fishnews