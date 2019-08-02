02 августа 2019 года

Горбуша Западной Камчатки идет на рекорд

К 31 июля в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах в общей сложности добыто более 32 тыс. тонн горбуши из прогнозируемой на год 51 тыс. тонн. Ученые ожидают, что подходы и вылов «неурожайного» поколения будут рекордными.

«Урожайные» поколения западнокамчатской горбуши из-за естественной флюктуации численности с 1983 г. возвращаются в родные реки только в четные годы. В нечетные - уловы края невелики и обычно не превышают 5–10 тыс. тонн, отмечают в Камчатском филиале ВНИРО (КамчатНИРО).

Однако климатические изменения в начале XXI в. внесли значительные коррективы в формирование продуктивности различных поколений. Так, ранее «неурожайные» поколения четных лет воспроизводства на Восточной Камчатке выходят на уровень высокопродуктивных возвратов.

В 2019 г. специалисты спрогнозировали исторически высокий уровень возврата нечетного поколения горбуши Западной Камчатки. Наметилась общая тенденция увеличения ранее «неурожайных» поколений горбуши восточного и западного побережий полуострова.

По данным КамчатНИРО, расчетный нерестовый возврат западнокамчатских стад горбуши варьирует в пределах 58–82 млн производителей. Прогноз формировали на основе нескольких методов математического моделирования, а также количественных оценок численности, полученных во время учетной траловой съемки молоди в Охотском море в октябре-ноябре 2018 г. Уточнили количество молоди с помощью генетической идентификации.

Объем прогнозируемого вылова горбуши Западной Камчатки в 2019 г. определен на уровне 51 тыс. тонн. К 31 июля в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах в общей сложности добыто более 32 тыс. тонн этого лосося, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. По его информации, динамика нарастающих уловов кардинальным образом отличается от показателей предыдущих четырех нечетных лет.

Путина на Западной Камчатке продолжается. Основной промысел горбуши сосредоточен в традиционном районе: наблюдается достаточно равномерное распределение уловов от реки Голыгина на юге и до реки Облуковина на севере. Ход горбуши будет продолжаться ориентировочно до середины августа. Это позволяет ученым надеяться, что в 2019 г. оправдается рекордный прогноз нерестовых подходов и вылова «неурожайного» поколения на западном побережье.

Fishnews