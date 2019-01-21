21 января 2019 года

Наука собирает данные для лососевого прогноза

На отчетной сессии ТИНРО-Центра специалисты рассказали о подготовке к «красной» путине 2019 г. Пока предполагается, что в бассейн Охотского моря горбуши подойдет немного, по Восточной Камчатке ожидания, напротив, оптимистичные.

Где сколько ждут

С докладом выступила главный научный сотрудник института, доктор биологических наук Ольга Темных. По информации специалиста, осенние съемки в Охотском море показали, что численность сеголеток горбуши составила 667 млн экземпляров - практически на треть меньше, чем в предыдущие четные годы съемок. Это говорит о том, что в 2019 г. в охотоморском бассейне подходы горбуши могут быть на относительно невысоком уровне численности. Он был характерен для последних двух поколений нечетных лет - 2015 и 2017 гг. О региональных масштабах подходов можно будет судить после получения данных по генетической дифференциации сеголеток в осенних скоплениях, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Иная картина (в соответствии с доминированием нечетной линии лет на Восточной Камчатке) складывается в Беринговом море – там было учтено порядка 1 млрд экземпляров горбуши, а если брать во внимание неохваченные съемкой участки, то численность сеголеток может достигнуть 1,3 млрд экземпляров, отметили в институте. Здесь ученые более оптимистичны в своих прогнозах.

«Для восточнокамчатских стад горбуши мы даже на малом ряде наблюдений наблюдаем четко выраженное соответствие между численностью сеголеток в осенний период, численностью ее в период преднерестовых миграций летом следующего года и численностью последующих подходов к берегам, – подчеркнула Ольга Темных. – Поэтому данные траловых съемок в Беринговом море могут рассматриваться в качестве серьезных аргументов при формировании заблаговременного прогноза рекомендуемого вылова горбуши восточнокамчатского стада».

Благодаря проведению траловых съемок в этом районе ТИНРО-Центру удавалось спрогнозировать многочисленные подходы горбуши в 2009 и 2011 гг., так и существенное снижение нечетного поколения в 2013 г. Поэтому здесь ученые в большей степени уверены, что путина на Восточной Камчатке будет, вероятнее всего, успешной, вылов горбуши в текущем году будет на уровне урожайных 2009 и 2011 гг.

Методы старые и новые

Предыдущая путина показала, что накопленных знаний о лососях недостаточно, чтобы без проведения учетных съемок в морской период формировать прогноз рекомендуемого вылова. Поэтому траловый метод будет оставаться важнейшим источником при определении масштабов подходов лососей - как заблаговременного (около года), так и оперативного (1-1,5 месяцев).

Однако ученые не собираются отказываться от совершенствования путей прогнозирования.

В частности, отметили в ТИНРО, для морских исследований целесообразно уточнение методик определения тотальной численности лососей на разных этапах морского периода жизни по данным траловых обловов. Также нужно развивать методики идентификации региональных стад горбуши в морской и океанический периоды жизни, в том числе создавать экспресс-методики. Кроме того, в свете тренда роста продуктивности северных стад лососей назрела необходимость корректировок методик определения численности производителей и молоди в северных районах, зачастую ранее не исследованных, выбирая новые контрольные реки для мониторинговых исследований.

Конечно, необходимо продолжать работы по определению факторов смертности горбуши на различных этапах жизненного цикла, в том числе в период зимнего нагула, подчеркнула специалист. Об актуальности проведения в Тихом океане таких съемок ученые говорили давно, в этом году идею удалось реализовать.

Молодь «проведают» на зимовке

11 января НИС «Профессор Кагановский» отправилось в рейс по госпрограмме комплексного изучения тихоокеанских лососей, а также в рамках проекта Международный год лосося. Российские специалисты начнут работы в открытых водах северо-западной части Тихого океана (западная часть Субарктического фронта), затем перейдут в центральную и восточную часть, где к экспедиции присоединятся ученые Канады, США и Японии.

Специалисты соберут уникальные данные о численности лососей и их «соседей» – других пелагических рыб и кальмаров, обитающих в тех же районах в период зимнего нагула (структура нектонного сообщества), кормовой базе. Также специалисты выявят особенности климато-океаналогического режима в зимне-весенний период, особенности фоновых условий, предпримут попытки идентификации стад в смешанных скоплениях лососей.

Съемки будут выполняться в заливе Аляска, на обратном пути специалисты проведут донные съемки в районе Императорского хребта (уже не по лососям, а по донным рыбам). Научный аспект этих работ велик и многогранен, отметили в институте. Большое значение такие съемки имеют для рыбохозяйственной науки: они являются важным шагом в улучшении понимания зимней выживаемости молоди тихоокеанских лососей и определения лимитирующих факторов. Это впоследствии поможет повысить уровень информационного обеспечения путины.

Fishnews