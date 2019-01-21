Новости
«Красная» путина прошлого года запомнилась рекордным выловом

Наука собирает данные для лососевого прогноза

На отчетной сессии ТИНРО-Центра специалисты рассказали о подготовке к «красной» путине 2019 г. Пока предполагается, что в бассейн Охотского моря горбуши подойдет немного, по Восточной Камчатке ожидания, напротив, оптимистичные.

Где сколько ждут

С докладом выступила главный научный сотрудник института, доктор биологических наук Ольга Темных. По информации специалиста, осенние съемки в Охотском море показали, что численность сеголеток горбуши составила 667 млн экземпляров - практически на треть меньше, чем в предыдущие четные годы съемок. Это говорит о том, что в 2019 г. в охотоморском бассейне подходы горбуши могут быть на относительно невысоком уровне численности. Он был характерен для последних двух поколений нечетных лет - 2015 и 2017 гг. О региональных масштабах подходов можно будет судить после получения данных по генетической дифференциации сеголеток в осенних скоплениях, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Иная картина (в соответствии с доминированием нечетной линии лет на Восточной Камчатке) складывается в Беринговом море – там было учтено порядка 1 млрд экземпляров горбуши, а если брать во внимание неохваченные съемкой участки, то численность сеголеток может достигнуть 1,3 млрд экземпляров, отметили в институте. Здесь ученые более оптимистичны в своих прогнозах.

«Для восточнокамчатских стад горбуши мы даже на малом ряде наблюдений наблюдаем четко выраженное соответствие между численностью сеголеток в осенний период, численностью ее в период преднерестовых миграций летом следующего года и численностью последующих подходов к берегам, – подчеркнула Ольга Темных. – Поэтому данные траловых съемок в Беринговом море могут рассматриваться в качестве серьезных аргументов при формировании заблаговременного прогноза рекомендуемого вылова горбуши восточнокамчатского стада».

Благодаря проведению траловых съемок в этом районе ТИНРО-Центру удавалось спрогнозировать многочисленные подходы горбуши в 2009 и 2011 гг., так и существенное снижение нечетного поколения в 2013 г. Поэтому здесь ученые в большей степени уверены, что путина на Восточной Камчатке будет, вероятнее всего, успешной, вылов горбуши в текущем году будет на уровне урожайных 2009 и 2011 гг.

Методы старые и новые

Предыдущая путина показала, что накопленных знаний о лососях недостаточно, чтобы без проведения учетных съемок в морской период формировать прогноз рекомендуемого вылова. Поэтому траловый метод будет оставаться важнейшим источником при определении масштабов подходов лососей - как заблаговременного (около года), так и оперативного (1-1,5 месяцев).

Однако ученые не собираются отказываться от совершенствования путей прогнозирования.

В частности, отметили в ТИНРО, для морских исследований целесообразно уточнение методик определения тотальной численности лососей на разных этапах морского периода жизни по данным траловых обловов. Также нужно развивать методики идентификации региональных стад горбуши в морской и океанический периоды жизни, в том числе создавать экспресс-методики. Кроме того, в свете тренда роста продуктивности северных стад лососей назрела необходимость корректировок методик определения численности производителей и молоди в северных районах, зачастую ранее не исследованных, выбирая новые контрольные реки для мониторинговых исследований.

Конечно, необходимо продолжать работы по определению факторов смертности горбуши на различных этапах жизненного цикла, в том числе в период зимнего нагула, подчеркнула специалист. Об актуальности проведения в Тихом океане таких съемок ученые говорили давно, в этом году идею удалось реализовать.

Молодь «проведают» на зимовке

11 января НИС «Профессор Кагановский» отправилось в рейс по госпрограмме комплексного изучения тихоокеанских лососей, а также в рамках проекта Международный год лосося. Российские специалисты начнут работы в открытых водах северо-западной части Тихого океана (западная часть Субарктического фронта), затем перейдут в центральную и восточную часть, где к экспедиции присоединятся ученые Канады, США и Японии.

Специалисты соберут уникальные данные о численности лососей и их «соседей» – других пелагических рыб и кальмаров, обитающих в тех же районах в период зимнего нагула (структура нектонного сообщества), кормовой базе. Также специалисты выявят особенности климато-океаналогического режима в зимне-весенний период, особенности фоновых условий, предпримут попытки идентификации стад в смешанных скоплениях лососей.

Съемки будут выполняться в заливе Аляска, на обратном пути специалисты проведут донные съемки в районе Императорского хребта (уже не по лососям, а по донным рыбам). Научный аспект этих работ велик и многогранен, отметили в институте. Большое значение такие съемки имеют для рыбохозяйственной науки: они являются важным шагом в улучшении понимания зимней выживаемости молоди тихоокеанских лососей и определения лимитирующих факторов. Это впоследствии поможет повысить уровень информационного обеспечения путины.

Fishnews
НазадМетки: кальмаркамчаткаканадалососьсшаяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

ВАлентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы вышли на мировой уровень организации выставок

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

С промыслом иваси связываем особые надежды

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ)

Юрий АЛЕКСЕЕВ

В отраслевом законодательстве прибавилось вопросов

Все интервью

Личное мнение

Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ

Управляющий группой компаний «Доброфлот»

Александр ЕФРЕМОВ

Развить поставки можно уже в ближайшие годы

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

С обилием лососей – справились

Все материалы

Крупным планом

Судно «Восток-1»

Рыбный бизнес отвечает цифрами и фактами

Вопрос нехватки кадров технических специальностей зазвучал с новой силой

Кадровый вопрос: сложным путем к простым решениям

20 июля на «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для Карельского рыболовного флота

От квот до любительской рыбалки

Главный символ рыбного богатства Астрахани – осетр

Рыбный день по-астрахански

Все материалы

События

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.