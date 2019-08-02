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Новые экономические санкции против Китая Дональд ТРАМП анонсировал в своем «Твиттере»

Рыбной отрасли США грозят новые «военные» потери

Лосось, треска, пикша и минтай, добываемые США, но перерабатываемые в Китае, могут попасть под действие нового витка «торговой войны», отмечают СМИ. Грядущую эскалацию анонсировал президент Дональд Трамп.

С 1 сентября Соединенные Штаты введут новую пошлину в 10% на еще не охваченную санкциями китайскую продукцию общей стоимостью 300 млрд долларов, заявил американский президент в своем «Твиттере». Такое решение принято в ходе переговоров, отметил Дональд Трамп, подразумевая очередной раунд диалога между США и Китаем, завершившийся в Шанхае. Повышение не затронет товары, ранее попавшие в список импорта общей стоимостью в 250 млрд долларов, на которые уже наложена дополнительная пошлина в 25%.

В предыдущий список включены тунец, тиляпия и красный плавающий краб (Portunus haanii). Велика вероятность того, что в новом документе окажутся лосось, треска, пикша и минтай, сообщает корреспондент Fishnews. Ранее эти виды были выведены из перечня отдельным решением, поскольку добывались американскими рыбаками, а в Китай направлялись на переработку для последующего реэкспорта. Однако президент США может вновь изменить решение по ряду товаров в последнюю минуту, отмечают Undercurrent News.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в 2018 г. в Соединенные Штаты из Китая ввезли лосося на 293,8 млн долларов, трески на 321,4 млн долларов, пикши на 88,1 млн долларов и минтая на 66,3 млн долларов.

Для поддержки американских производителей государство планирует закупить у них минтая на 41 млн долларов. По данным СМИ, в прошлом году правительство США приобрело минтая на 30 млн долларов в рамках компенсации потерь от «торговой войны» с Китаем.

Fishnews

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