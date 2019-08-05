05 августа 2019 года

Правительство готовит еще один способ поддержки судостроения

Правительство намерено взять на себя определение перечня работ, которые можно будет осуществлять только с использованием судов российской постройки. Таким образом планируется поддержать отечественное судостроение.

На заседании Правительства РФ 31 июля одобрен проект изменений Кодекса торгового мореплавания. Документ решено в установленном порядке внести в Госдуму, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Предлагается наделить правительство правом определять отдельные виды работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием судов, построенных в России.

Законопроект подготовил Минпромторг. С помощью изменений планируется поддержать отечественные верфи. Российские судостроительные предприятия в среднем загружены на 40-50%. Это не позволяет обеспечить рентабельную работу предприятий судостроительной отрасли, их развитие и модернизацию производственных мощностей, считают сторонники поправок.

«Основные меры государственной поддержки, в том числе программа лизинга строительства судов, предоставление субсидий по кредитам и лизинговым платежам, судовой утилизационный грант, направлены на стимулирование судовладельцев, транспортных и лизинговых компаний. При этом поддержка отечественных судостроительных предприятий осуществляется лишь косвенным образом и не гарантирует размещение заказов на российских верфях», - говорится в материалах на сайте правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина назвал работы, которые можно будет осуществлять только с помощью судов российской постройки. «Например, это перевозка грузов и пассажиров, разведка и разработка минеральных ресурсов на шельфе, морская перевозка и хранение углеводородов, которые добыты на территории нашей страны или под нашей юрисдикцией. Любая компания – неважно, российская или иностранная, – если хочет заниматься таким бизнесом, должна будет заказывать суда, морскую технику или судовое оборудование на российских верфях или инвестировать в локализацию своего производства в нашей стране», - заявил глава правительства.

В прошлом году на сайте regulation.gov.ru Министерство промышленности и торговли разместило проект федерального закона. Из документа следовало, что исключительно с использованием судов российской постройки можно будет осуществлять:

- лоцманскую проводку, санитарный, карантинный и другой контроль, защиту и сохранение морской среды во внутренних морских водах и (или) в территориальном море РФ, а также ледокольную проводку и ледовую лоцманскую проводку в акватории Северного морского пути;

- морские перевозки нефти, природного газа, газового конденсата и угля, добытых на территории России или на территории под ее юрисдикцией и погруженных на суда в акватории Севморпути до первого пункта выгрузки или перегрузки;

- хранение нефти и нефтепродуктов, природного газа, газового конденсата и угля, если такое хранение осуществляется на судне в акватории Северного морского пути.

При этом уточнялось, что правительство сможет принимать решения «о морских перевозках иных грузов в иных акваториях с использованием судов, построенных на территории Российской Федерации и плавающих под государственным флагом РФ».

Также в законопроекте говорилось, что Росморречфлот по согласованию с Минпромторгом сможет принимать решение о задействовании судов, не построенных в России.

Fishnews