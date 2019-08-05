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На Восточном экономическом форуме экспозиция Камчатки будет выполнена в виде краба. Изображение предоставлено пресс-службой правительства региона

Успехи Камчатки на ВЭФ покажет гигантский «краб»

Экспозиция Камчатского края в виде краба займет центральное место на фестивале «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ. Стенд региона продемонстрирует и достижения рыбохозяйственных предприятий.

Юбилейный – пятый – Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Структурно экспозиция Камчатки будет состоять из четырех павильонов, находящихся внутри «краба».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона в «клешнях» гости фестиваля познакомятся с туризмом и культурой края. Оттуда по интерактивным коридорам, оборудованным проекционными экранами и элементами дополненной реальности, люди попадут в основную часть экспозиции – «панцирь».

«В этом году было принято решение продемонстрировать на Восточном экономическом форуме главные достижения Камчатского края за последние пять лет: запущенные производства, построенные социальные объекты, дороги и мосты, обновленный временный терминал в аэропорту, успехи рыбохозяйственных предприятий полуострова», – рассказал вице-губернатор Алексей Войтов.

Он добавил, что на пятом ВЭФ экспозиция субъекта будет максимально технологичной: в главном павильоне расположится сферический экран, перед ним – 3D-модель полуострова, анимированная видеопроекцией.

Гости павильона смогут примерить на себя и роль туристов. В профильном павильоне установят два вертолетных кресла с вмонтированными в стену иллюминаторами-экранами. «Пассажиры», надев наушники, будут слушать аудиоэкскурсию на разных языках.

Fishnews

  • На Восточном экономическом форуме экспозиция Камчатки будет выполнена в виде краба. Изображение предоставлено пресс-службой правительства региона
  • Входы в павильон будут находиться в «клешнях». Изображение предоставлено пресс-службой правительства региона
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    НазадМетки: владивостоккамчаткакрабправительство
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