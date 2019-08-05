05 августа 2019 года

Северным Курилам разрешили добыть больше горбуши и кеты

Комиссия по анадромным увеличила на 1700 тонн возможный вылов лососей в 2019 г. для Сахалинской области. Прибавка предусмотрена для Северо-Курильской зоны и Камчатско-Курильской подзоны в границах островного региона.

Согласно протоколу заседания комиссии от 3 августа, для Северо-Курильской зоны добавили 650 тонн горбуши и 450 тонн кеты, для Камчатско-Курильской подзоны – 350 тонн и 250 тонн соответственно. В целом по Сахалинской области разрешено выловить 41,1 тыс. тонн горбуши и 40,651 тыс. тонн кеты, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, первоначально сахалинским рыбакам одобрили суммарный вылов порядка 82 тыс. тонн лососевых – включая горбушу, кету, нерку, кижуча и симу.

Увеличение рекомендованного вылова на Северных Курилах продиктовано освоением ранее рекомендованных объемов и хорошими подходами рыбы. Постепенно в путину включается и Итуруп.

По информации Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), на 5 августа в регионе выловили около 4065 тонн горбуши и 2314 тонн кеты.

Fishnews