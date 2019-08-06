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НИС «Профессор Леванидов» 9 августа начнет второй этап трансарктической экспедиции по исследованию биоресурсов полярных морей

Ученые оценят фауну арктических морей

НИС «Профессор Леванидов» 9 августа начнет второй этап трансарктической экспедиции по исследованию биоресурсов полярных морей. Рейс стартует из Анадыря, куда уже вылетела группа научных сотрудников ВНИРО.

Рейсовое задание трансарктической экспедиции включает комплексные исследования водных биоресурсов в Беринговом, Чукотском, Восточно-Сибирском и Карском морях, а также в море Лаптевых. На первом этапе в задачи НИС «Профессор Леванидов» входили комплексные исследования водных биоресурсов западной части Берингова моря. Затем судно зашло в порт Анадырь для частичной смены научной группы.

На втором этапе в исследованиях примут участие 19 специалистов из центрального аппарата Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Тихоокеанского и Полярного филиалов. В их числе ихтиологи, океанологи, генетики, гидробиологи и гидрохимики. Маршрут «Профессора Леванидов» пролегает через Чукотское, Восточно-Сибирское и Карское моря, а также море Лаптевых, где предполагается выполнить комплексные съемки.

По словам научного руководителя экспедиции Алексея Орлова, работы будут вестись круглосуточно на комплексных станциях, расположенных друг от друга на расстоянии 15-20 морских миль. Всего для четырех арктических морей запланировано около 200 станций.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, после прохождения сетки станций в каждом море, если хватит времени и у ученых окажутся эхозаписи в толще воды, экипаж НИС попробует выполнить серию тралений разноглубинным тралом.

Кроме того, в светлое время суток участники рейса будут вести наблюдения за птицами и морскими млекопитающими.

Fishnews

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