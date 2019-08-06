06 августа 2019 года

«Рыбный» город Вьетнама хочет больше продавать на российский рынок

Кантхо – самый крупный вьетнамский город в дельте реки Меконг – представил свой потенциал для российских инвесторов и бизнесменов. Большие надежды возлагаются на увеличение экспорта рыбы и морепродуктов.

Конференция прошла в Москве 2 августа, пишет агентство Vietnam Plus. На торжественном открытии чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань обратил внимание, что Кантхо проводит подобное мероприятие в европейской стране впервые. Город является крупным центром для рыболовства и сельского хозяйства. В этой связи посол выразил надежду на то, что представители Кантхо смогут установить прочные партнерские отношения с российскими коллегами.

Заместитель председателя народного комитета города Нгуен Тань Дунг отметил, что администрация Кантхо со своей стороны намерена создать режим максимального благоприятствования для развития сотрудничества с компаниями РФ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, представители города особенно надеются увеличить объем экспорта рыбы и морепродуктов, которые в большом количестве производятся в дельте Меконга. Кантхо намерен воспользоваться преимуществами, которые дает соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС.

По словам Нгуена Тань Дунга, за первую половину 2019 г. муниципалитет экспортировал в Россию продукции из водных биоресурсов на 1,6 млн. долларов. Но в городе считают, что могут поставлять гораздо больше.

Вьетнамское издание отмечает, что российские компании проявили большой интерес к налаживанию сотрудничества с коллегами из Кантхо. А ряд предприятий даже подписал меморандумы о взаимопонимании. В том числе в области аквакультуры, поставок рыбы, морепродуктов и глюкозамина из панциря креветки.

Fishnews