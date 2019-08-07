07 августа 2019 года

Севастополь подсчитал уловы

Рыбаки Севастополя за семь месяцев добыли в Черном и Азовском морях 15,84 тыс. тонн водных биоресурсов. В основном это хамса, шпрот (килька) и ставрида.

На хамсу приходится 51,5% (8129 тонн) от общего вылова за период с января по июль. Кильки за это время добыто 5890 тонн, ставриды – 1082 тонны, рассказали Fishnews в пресс-службе департамента сельского хозяйства города. Кроме того, севастопольские рыбаки осваивают мидию, рапану и креветку.

По информации департамента, на добыче водных биоресурсов задействовано 13 юридических лиц и 30 индивидуальных предпринимателей. В рыбной отрасли трудится около 1 тыс. севастопольцев.

Fishnews