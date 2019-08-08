08 августа 2019 года

Паводки сказались на уловах Хабаровского края

По данным на 6 августа, рыбаки Хабаровского края приблизились к улову лососей в 7 тыс. тонн, рассказали в ассоциации предприятий рыбной отрасли региона. Промысел ведется на охотоморском побережье.

Напомним, что в этом году решено было отказаться от промысла летних лососей на Амуре и в лимане. Необходимость ограничений объяснили состоянием запасов. Такая мера своевременна и при обеспечении рыбоохраны способна принести результат, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Cергей Рябченко.

Собеседник Fishnews отметил поздние подходы горбуши в Северо-Охотоморской подзоне. Постоянные паводки отразились на работе рыбаков. Сергей Рябченко рассказал, что уловы уступают показателям за тот же период 2017 и 2018 гг. «Надеемся, что все-таки Охотский район и Сахалинский залив по горбуше, может быть, нагонят 2017 год», - заявил руководитель ассоциации.

Прогноз по осенней путине на Амуре, по словам Сергея Рябченко, низкий. Сейчас идут дискуссии вокруг стратегии промысла, ожидаются рекомендации ВНИРО по этому вопросу.

Fishnews